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1 бутылочка
125 мл
Соска с медленным потоком
0-3 мес.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.
Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
5.0
из 5
24
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Len.
28/04/2024
Україна
Любов з першого дотику!
Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !
Плюсы
Те що вона закохує в себе!
Минусы
Немає ніяких проти
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Namiko
26/04/2024
Україна
Очень удобная бутылочка!!
У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.
Плюсы
Очень удобный объём
Минусы
Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Поля21
26/04/2024
Україна
Має чудові функції з годування дитини
Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.
Плюсы
Комфорт, зручність
Минусы
Немає недоліків
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью.