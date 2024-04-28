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Все серии

  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
  • Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами

Philips Avent Natural ResponseДетская бутылочка с клапаном AirFree

SCY670/01

5
| (24) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Природний Поток поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди*

Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 0-3 мес.

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Предназначено для устранения проблем с кормлением

Предназначено для устранения проблем с кормлением

Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.

Соска защищена от протекания молока

Соска защищена от протекания молока

Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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5.0

из 5

24

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/04/2024

Україна

Україна

Любов з першого дотику!

Дуже зручна , широке горло дозволяє добре вимити пляшечку з середини !

Плюсы

Те що вона закохує в себе!

Минусы

Немає ніяких проти

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Очень удобная бутылочка!!

У нас уже за одно кормление надо давать 150 мл и мы всеравно пользуемся такой маленькой бутылочкой. Хоть молоко почти до верха бутылочки , всеравно используем. Когда надо будет увеличивать объем то конечно будем брать бутылочку по больше.

Плюсы

Очень удобный объём

Минусы

Мерные деления стираются. Потому что очень часто используем . Хотя это скорее плюс что мы её так часто используем )

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

26/04/2024

Україна

Україна

Має чудові функції з годування дитини

Пляшечка Natural Природний Потік допомогає дитині комфортно смоктати молоко як при грудному годуванні. Завдяки отвору в сосці зменшилось відригівання, покращалось травлення, припинилися коліки, спокійніше сон. Пляшка зручна у догляді.

Плюсы

Комфорт, зручність

Минусы

Немає недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью.