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Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Имитирует темп кормления грудью, помогает справиться с проблемами
Комфортное и спокойное кормление. Соска Natural Response поможет малышу пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Клапан AirFree предназначен для дополнительной защиты от колик, газов и срыгивания. Узнать обо всех преимуществах
Детская бутылочка с клапаном AirFree
Итого:
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Клапан AirFree обеспечивает дополнительную защиту от проблем с кормлением, предотвращая попадание воздуха в животик малыша при кормлении в вертикальном положении.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку, а клапан AirFree состоит из одной детали.
Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.
Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
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