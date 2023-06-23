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Philips Avent Natural Response Детская бутылочка с клапаном AirFree
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SCY670/01
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Руководство с важными сведениями
Руководство пользователя
Все (19)
Функции (1)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Каким образом соска Natural Response помогает легко переключаться между разными типами кормления?
Какие преимущества предлагает новая соска Natural Response?
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Чем соска Natural Response отличается от оригинальной соски Natural?
Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается
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