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    • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Philips Avent Антиколиковая соска

      SCY763/02

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Наша антиколиковая соска со средним потоком имеет встроенный клапан, который отводит воздух обратно в бутылочку, не допуская его попадания в животик малыша. Соска рекомендована для детей от 3 месяцев.

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      Philips Avent Антиколиковая соска

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      Антиколиковая соска
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      Антиколиковая соска

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      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Сокращает риск возникновения вздутия живота и колик

      • 2 шт.
      • Соска со средним потоком
      • С 3 мес.
      Эффективность антиколиковой системы доказана*

      Эффективность антиколиковой системы доказана*

      Наш антиколиковый клапан не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от колик и дискомфорта в животе*. Мы встроили в соску специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

      Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

      Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

      Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

      Форма соски, обеспечивающая надежный захват

      Форма соски, обеспечивающая надежный захват

      Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

      Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

      Изделия совместимы между собой, что позволяет легко перейти от грудного вскармливания к самостоятельному питью из чашки

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

      Доступен целый диапазон разных скоростей потока для кормления вашего растущего малыша

      Антиколиковые соски Philips Avent поставляются с разной скоростью потока — предпочтительная скорость зависит от возраста ребенка. Мы рекомендуем менять соску каждые 3 месяца в гигиенических целях. Используйте антиколиковые бутылочки Philips Avent только вместе с антиколиковыми сосками Philips Avent.

      Бумажная упаковка, сделанная с уменьшенным на 80 % углеродным следом**

      Бумажная упаковка, сделанная с уменьшенным на 80 % углеродным следом**

      Мы сократили уровень выбросов углекислого газа, разработав упаковку для сосок на 100 % из бумаги экологичного производства. Что в итоге? На 300 тонн меньше пластика в год*** и на 88 % меньше потребляемого ископаемого топлива** для минимального воздействия на экологию нашей планеты.

      Соска не содержит бисфенол-А****

      Соска не содержит бисфенол-А****

      Антиколиковая соска Philips Avent изготовлена из силикона и не содержит бисфенола-А.

      Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

      Совместимо с линейкой антиколиковых продуктов

      Полная совместимость с антиколиковой бутылочкой Philips Avent с клапаном AirFree и без него.

      • Материал

        Соска
        • Силикон
        • Без бисфенола-А****

      • В комплект входят:

        Соска
        2  шт.

      • Функции

        Антиколиковый клапан
        Помогает уменьшить заглатывание воздуха
        Соска
        Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
        Совместимость
        Антиколиковые бутылочки Philips Avent

      Badge-D2C

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      • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя. Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха. Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.
      • *По сравнению с предыдущей упаковкой.
      • **На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
      • ***Соответствие Регламенту ЕС 10/2011.
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