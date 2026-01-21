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Все серии

  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца
  • Поддерживает особый темп питья младенца

Philips Avent Natural ResponseДетская бутылочка

SCY900/01

4.8
| (35) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт

Доступные варианты

125 мл
125 мл
260 мл
260 мл
Поддерживает особый темп питья младенца
Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Соска, которая повторяет особенности груди

Поддерживает особый темп питья младенца

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 0-3 мес.

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Очень важно найти подходящую соску

Очень важно найти подходящую соску

Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

35

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2

21/01/2026

Україна

Україна

Підкажіть чи є така пляшечка тільки з соскою одиничною???

Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

Этот отзыв про Natural Response SCY900 Дитяча пляшечка

12/08/2023

Україна

Україна

Чудова пляшечка для немовлят

Обрала через анатомічну форму імітуючи груди, з надією що б малюк не відмовився від грудей під час догодовування, і мої надії оправдались, зайшла на ура!!!

Плюсы

Якість та продуману соску

Минусы

Тільки за

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

11/08/2023

Україна

Україна

Класна пляшечка

Дуже класна і якісна пляшечка. Малеча серед усіх, що у нас є обирає лише цю і її розмір та форма дозволяють тримати її рученятами

Плюсы

дуже класна пляшечка, наш фаворит серед усіх, що у нас є

Минусы

немає недоліків

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response 125 мл. Дитяча пляшечка Natural Природний Потік

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011