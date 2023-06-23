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Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

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Philips Avent Natural ResponseДетская бутылочка

SCY903/01

Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

Доступные варианты

125 мл
125 мл
260 мл
260 мл

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  • Как собрать бутылочку Philips Avent Natural Response
    Как собрать бутылочку Philips Avent Natural Response
  • Как найти оптимальную скорость потока для соски Philips Avent Natural Response
    Как найти оптимальную скорость потока для соски Philips Avent Natural Response

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Инструкции и документация

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.2 MB
  • 6 March 2026

Руководство с важными сведениями

  • PDF файл, 161.5 kB
  • 15 July 2025

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