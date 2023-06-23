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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Natural Response Детская бутылочка
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SCY903/01
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Руководство пользователя
Руководство с важными сведениями
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Функции (1)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как подготовить бутылочку и соску Philips Avent к первому использованию?
Каким образом соска Natural Response помогает легко переключаться между разными типами кормления?
Какие преимущества предлагает новая соска Natural Response?
Можно ли использовать соску Natural Response с оригинальной бутылочкой Natural?
Соска Philips Avent Natural или Natural Response слипается
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