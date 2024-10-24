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  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный
  • Ведь каждый малыш — особенный

Philips Avent Natural ResponseСоска

SCY960/03

5
| (20) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Ведь каждый малыш — особенный
Этот комплект поможет найти соску с подходящей вашему малышу скоростью потока и легко переключаться между сосками по мере роста и развития ребенка. Возраст — это лишь один из критериев выбора, ведь у каждого малыша свой ритм питья.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Найдите подходящую скорость потока

Ведь каждый малыш — особенный

  • Соска Natural Response

  • Набор сосок с разной скоростью потока

  • 3 шт.

  • Соска со средним потоком, соска с быстрым потоком, соска с супер-быстрым потоком

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

Очень важно найти подходящую соску

Очень важно найти подходящую соску

Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

20

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

24/10/2024

Україна

Україна

Супер соски

Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі

Плюсы

Якісь

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Зручно надягати на пляшку

Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))

Плюсы

так

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

29/05/2024

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок

Плюсы

все супер

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. По сравнению с предыдущей упаковкой.

      2. На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.

      3. Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011