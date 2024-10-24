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Соска Natural Response
Набор сосок с разной скоростью потока
3 шт.
Соска со средним потоком, соска с быстрым потоком, соска с супер-быстрым потоком
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
5.0
из 5
20
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Lena2304
24/10/2024
Україна
Супер соски
Дуже задоволена сосками. Пробували багато, але ці найкращі
Плюсы
Якісь
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Жабка39
29/05/2024
Україна
Зручно надягати на пляшку
Чудова пляшечка, зручна, гарна в обслуговувані. головне не бється))
Плюсы
так
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
vovk201
29/05/2024
Україна
Виріб має чудові функції
природній потік,підходить немовлятАм,дитина пє тільки з таких сосок
Плюсы
все супер
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Natural Response SCY963/02 Соска Natural Природний Потік
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
По сравнению с предыдущей упаковкой.
На основании глобальных данных о продажах сосок с измерением массы нетто пластиковой упаковки для соски.
Не содержит бисфенол-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011