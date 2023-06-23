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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Natural Response Соска
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SCY960/03
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Руководство с важными сведениями
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Почему новый продукт поставляется в бумажной упаковке?
Почему на упаковках с сосками Natural Response нет указания возраста?
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