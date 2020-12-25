Поддерживает особый темп питья младенца

Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.