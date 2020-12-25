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    • Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца
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      Philips Avent Natural Response Соска

      SCY962/02

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.

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      Philips Avent Natural Response Соска

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      Natural Response
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      Natural Response

      Соска

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      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска, которая повторяет особенности груди

      • Соска Natural Response
      • 2 шт.
      • Соска с медленным потоком
      • С 0 мес.
      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

      Очень важно найти подходящую соску

      Очень важно найти подходящую соску

      Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Соска защищена от протекания молока

      Соска защищена от протекания молока

      Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Проявите терпение

      Проявите терпение

      Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

      • Материал

        Соска
        • Силикон
        • Не содержит бисфенол-А*

      • В комплект входят:

        Соска с медленным потоком
        2  шт.

      • Функции

        Особенности соски
        • Естественный захват соски
        • Конструкция предотвращает протекание
        • Мягкая и гибкая
        • Антиколиковый клапан

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      • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
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