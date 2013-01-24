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Цифровая телеантенна

SDV8622/12
Общая оценка / 5
  • Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала Улучшенный прием цифрового сигнала
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    Цифровая телеантенна

    SDV8622/12
    Общая оценка / 5

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Цифровая телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Цифровая телеантенна

    Улучшенный прием цифрового сигнала

    Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах

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      Улучшенный прием цифрового сигнала

      Усиленная до 40 дБ антенна

      • Для использования в доме и на улице
      • Коэффициент усиления 40 дБ

      Возможность усиления сигнала до 40 дБ

      Усиление до 40 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Очень компактный дизайн для простой установки

      Компактный дизайн панели антенны позволяет легко установить ее в помещении или на улице.

      Различные варианты монтажа облегчают установку

      Для антенны предусмотрены различные варианты монтажа (на стойке, стене и ограждении), которые позволяют легко установить ее дома.

      Водонепроницаемая, с возможностью окраски для соответствия индивидуальным требованиям

      Устойчива к атмосферным воздействиям, возможна окраска поверхности, чтобы соответствовать внутренней или внешней отделке.

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала

      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде

      Данное изделие не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде.

      Технические характеристики

      • Габариты изделия

        ширина
        25  см
        высота
        4  см
        Глубина
        18,8  см
        Вес
        0,8475  кг

      • Тюнер/прием/передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Длина антенного кабеля
        600  см
        Усиление (антенна + усилитель)
        40  дБ
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        • FM

      • Питание

        Адаптер электропитания
        Прилагается

      • Аксессуары

        Инструкция по эксплуатации
        В комплекте

      • Размеры упаковки

        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        32,8  см
        ширина
        22,9  см
        Глубина
        12,5  см
        Вес нетто
        0,8475  кг
        Вес брутто
        1,232  кг
        Вес упаковки
        0,3845  кг
        EAN
        87 12581 56410 0
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внешняя упаковка

        Длина
        27,1  см
        ширина
        24,2  см
        высота
        32  см
        Вес нетто
        1,6950  кг
        Вес брутто
        2,76  кг
        Вес упаковки
        1,0650  кг
        EAN
        87 12581 56477 3
        Количество потребительских упаковок
        2

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