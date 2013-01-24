Улучшенный прием цифрового сигнала

Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах