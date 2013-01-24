Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Улучшенный прием цифрового сигнала
Эта усиленная антенна для использования в помещениях и на улице обеспечивает великолепное качество приема цифрового и аналогового сигнала. Компактная конструкция и различные варианты монтажа облегчают установку. За информацией о необходимых параметрах питания обратитесь к инструкции по эксплуатации телеприставки. Узнать обо всех преимуществах
Усиление до 40 дБ обеспечивает уверенный прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Компактный дизайн панели антенны позволяет легко установить ее в помещении или на улице.
Для антенны предусмотрены различные варианты монтажа (на стойке, стене и ограждении), которые позволяют легко установить ее дома.
Устойчива к атмосферным воздействиям, возможна окраска поверхности, чтобы соответствовать внутренней или внешней отделке.
Фильтр шумоподавления защищает от потери сигнала
Данное изделие не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, чтобы не наносить вред окружающей среде.
Габариты изделия
Тюнер/прием/передача
Питание
Аксессуары
Размеры упаковки
Внешняя упаковка