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Больше не доступен
Модель SH90 была заменена на SH91
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.
Больше не продается
Купите SH91
Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.
Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.
Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Raul1984
04/07/2019
Україна
Все чудово
Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Andre
11/04/2019
Україна
Великолепные бритвенные головки!!!
Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки