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Больше не доступен

Бритвенные головки

SH90/50

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Модель SH90 была заменена на SH91

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 9000.

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Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

Модель SH90 была заменена на SH91

  • Больше не продается

  • Купите SH91

Сменные головки для бритв Series 9000

Сменные головки для бритв Series 9000

Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.

Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.

Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Все чудово

Чудова бритва. Користуюсь вже четвертий рік, і тільки зараз поміняв головки до бритви. Рекомендую жінкам купляти такі подарунки чоловікам, тому що дійсно варта річ!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

11/04/2019

Україна

Україна

Великолепные бритвенные головки!!!

Все идеально подогнано и обработано.Чисто и гладко бреют.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Shaver series 9000 SH90/60 Бритвені головки

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