Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.