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    Shaver series 9000

    Бритвенные головки

    SH90/50
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      Shaver series 9000 Бритвенные головки

      SH90/50
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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Бритвенные головки

        Итого:

        Ваша бритва снова как новая

        Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

        • Лезвия V-Track Precision
        • Для моделей серии S9000 (S9xxx)
        • Для бритв Star Wars SW97xx
        • Для бритв Star Wars SW67xx
        Сменные головки для бритв Series 9000

        Сменные головки для бритв Series 9000

        Сменные бритвенные головки SH90 совместимы с бритвами Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx) и бритвами Star Wars SW9700 и SW6700.

        Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

        Лезвия V-Track идеально направляют волоски для гладкого бритья

        Запатентованные лезвия V-Track Precision аккуратно приподнимают под оптимальным углом даже прилегающие к коже волоски и волоски разной длины. Это обеспечивает на 30 % более тщательное бритье одним движением для идеально гладкой кожи.

        Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

        Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

        Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

        Замените бритвенные головки всего за два шага

        Замените бритвенные головки всего за два шага

        Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.

        Удобная замена головок

        Удобная замена головок

        1. Снимите держатель бритвенной головки. 2. Замените бритвенные головки новыми. 3. Установите держатель бритвенной головки. 4. Чтобы сбросить параметры бритвы, нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение как минимум 5 секунд.

        Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

        Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок

        Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

        Ваша бритва снова как новая

        Ваша бритва снова как новая

        Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

        • Бритвенные головки

          Совместимость:
          Shaver series 9000 (S9xxx)
          Количество бритвенных головок в наборе
          3

        • Аксессуары

          Включено в комплект
          Удерживающее кольцо с держателем

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