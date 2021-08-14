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      SH91 Сменные бритвенные головки

      SH91/50

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      Ваша бритва снова как новая

      За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.

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      SH91 Сменные бритвенные головки

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      SH91
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      SH91

      Сменные бритвенные головки

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      Заменять каждые 24 месяца для оптимального состояния бритвы

      • Лезвия NanoTech Dual Precision
      • Для серий S8000, S9000, i9000
      • Для серии S9000 Prestige
      • Для серии i9000 Prestige
      Чрезвычайно гладкое бритье

      Чрезвычайно гладкое бритье

      Лезвия NanoTech Dual Precision сбривают волоски на уровне кожи (до -0,08 мм), совершая до 165 000 срезаний в минуту. 72 высокоэффективных лезвия затачиваются самостоятельно и изготавливаются в Европе.

      Для бритв серии 8000, 9000 и 9000 Prestige

      Для бритв серии 8000, 9000 и 9000 Prestige

      Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories

      Простой сброс настроек бритвы

      Простой сброс настроек бритвы

      1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

      Меняйте бритвенные головки раз в 24 месяца для поддержания эффективности

      Меняйте бритвенные головки раз в 24 месяца для поддержания эффективности

      Выполняйте замену бритвенных головок раз в 24 месяца для оптимальной эффективности вашего устройства.

      Упаковка для вторичной переработки*

      Упаковка для вторичной переработки*

      Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Эта упаковка пригодна для переработки и не содержит пластик*.

      • Бритвенные головки

        Совместимость:
        • Бритва серии 8000
        • Shaver Series 9000
        • Бритва серии 9000 Prestige
        Количество бритвенных головок в наборе
        3
      Badge-D2C

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      Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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