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  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
  • Снимок одного продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования

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i9000Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

X9003/30

5

| (21) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Идеально чистое бритье и комфорт для кожи

Philips i9000 предлагает максимально гладкое бритье благодаря системе Lift&Cut тройного действия и компактным гибким головкам 360° — даже в труднодоступных участках. ИИ-технология SkinIQ распознает и адаптируется к особенностям вашей кожи для максимально комфортного и точного бритья.

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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией SkinIQ

Идеально чистое бритье и комфорт для кожи

  • Технология Lift & Cut тройного действия

  • Лезвия DualSteel Precision

  • Высокоточная подвижная головка 360°

  • Датчик Power Adapt

  • Дополнительный сервис на 5 лет***

Бритье до уровня кожи и долговечный результат

Бритье до уровня кожи и долговечный результат

Наша запатентованная система бритья тройного действия Lift & Cut бережно поднимает волосок от самого корня, обеспечивая точный срез до 0,00 мм от кожи без ее повреждения для длительной гладкости.

Точность даже в труднодоступных для бритья участках

Точность даже в труднодоступных для бритья участках

Полностью гибкие и компактные бреющие головки с прорезями для натяжения кожи динамично адаптируются к изгибам вашего лица. Они обеспечивают постоянный контакт с кожей с точностью на 20% выше*, чтобы захватывать щетину на сложных участках шеи и под носом.

Эффективное срезание 1-, 3- и даже 7-дневной бороды

Эффективное срезание 1-, 3- и даже 7-дневной бороды

Наши бреющие головки, вращающиеся на 360 градусов, оснащены двойными лезвиями SteelPrecision и захватывают все волоски, растущие в любом направлении. Благодаря 7 млн движений в минуту обеспечивается эффективное бритье даже 1-, 3- или 7-дневной щетины.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

21

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

05/10/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Дуже крута бритва

Дуже задоволений, не думав що електробрттва може так гарно голити, рекомендую.

Плюсы

Гарно голить, гарно виглядає, крута комплектація

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2026-09-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2026-09-09

18/05/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2026-05-02

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2026-05-02

20/12/2025

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2025-11-20

Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000

Дата пользования 2025-11-20

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Примечания

  1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

  1. По сравнению с предыдущими моделями електробритв Philips

  2. По сравнению с покрытием без микрочастиц.

  3. По сравнению с очищением бритвы в картридже с водою

  4. по сравнению с водой в картридже

  5. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительный сервис не распростроняется на сменны лезвия.