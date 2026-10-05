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Идеально чистое бритье и комфорт для кожи
Philips i9000 предлагает максимально гладкое бритье благодаря системе Lift&Cut тройного действия и компактным гибким головкам 360° — даже в труднодоступных участках. ИИ-технология SkinIQ распознает и адаптируется к особенностям вашей кожи для максимально комфортного и точного бритья.
Дополнительно -10% за регистрацию
Технология Lift & Cut тройного действия
Лезвия DualSteel Precision
Высокоточная подвижная головка 360°
Датчик Power Adapt
Дополнительный сервис на 5 лет***
Наша запатентованная система бритья тройного действия Lift & Cut бережно поднимает волосок от самого корня, обеспечивая точный срез до 0,00 мм от кожи без ее повреждения для длительной гладкости.
Полностью гибкие и компактные бреющие головки с прорезями для натяжения кожи динамично адаптируются к изгибам вашего лица. Они обеспечивают постоянный контакт с кожей с точностью на 20% выше*, чтобы захватывать щетину на сложных участках шеи и под носом.
Наши бреющие головки, вращающиеся на 360 градусов, оснащены двойными лезвиями SteelPrecision и захватывают все волоски, растущие в любом направлении. Благодаря 7 млн движений в минуту обеспечивается эффективное бритье даже 1-, 3- или 7-дневной щетины.
5.0
из 5
21
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
karat831
05/10/2026
Україна
Проверенный покупатель
Дуже крута бритва
Дуже задоволений, не думав що електробрттва може так гарно голити, рекомендую.
Плюсы
Гарно голить, гарно виглядає, крута комплектація
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2026-09-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2026-09-09
Guard88
18/05/2026
Україна
Проверенный покупатель
Надзвичайно приємний виріб у користуванні! Чудово лежить в руці, дуже легко ковзає по обличчю... Голитися приємно!
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2026-05-02
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2026-05-02
ion-rod
20/12/2025
Україна
Проверенный покупатель
Мав сумнів чи зможе поголити так само добре як з класичною безпечною бритвою. Насправді голить навіть краще. Також чудово підходить щоб одночасно голити і голову, якщо це актуально
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2025-11-20
Этот отзыв про Електробритва Philips X9003/30 серії i9000
Дата пользования 2025-11-20
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
По сравнению с предыдущими моделями електробритв Philips
По сравнению с покрытием без микрочастиц.
По сравнению с очищением бритвы в картридже с водою
по сравнению с водой в картридже
При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с момента покупки. Дополнительный сервис не распростроняется на сменны лезвия.