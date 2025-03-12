Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Лезвия NanoTech Dual Precision
Для серий i9000, 9000, 8000, 700
Лезвия NanoTech Dual Precision сбривают волоски на уровне кожи (до -0,08 мм), совершая до 165 000 срезаний в минуту. 72 высокоэффективных лезвия затачиваются самостоятельно и изготавливаются в Европе.
Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories
1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.
4.6
из 5
38
Отзывы
86%
рекомендуют этот продукт
Tuzik01
12/03/2025
Україна
Часть акции
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Плюсы
супер
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
Часть акции
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
Часть акции
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Плюсы
Відмінна якість
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
где доступны производства