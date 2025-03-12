КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая

SH93Сменные бритвенные головки

SH93/50

4.6
| (38) Отзывы | 86% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
Prestige Ultra

Prestige Ultra
Электробритва серии i9000

XP9404/46

Заменять каждые 24 месяца для оптимального состояния бритвы

Ваша бритва снова как новая

  • Лезвия NanoTech Dual Precision

  • Для серий i9000, 9000, 8000, 700

Исключительно гладкое бритье

Исключительно гладкое бритье

Лезвия NanoTech Dual Precision сбривают волоски на уровне кожи (до -0,08 мм), совершая до 165 000 срезаний в минуту. 72 высокоэффективных лезвия затачиваются самостоятельно и изготавливаются в Европе.

Для бритв серий i9000, 9000, 8000, 700

Для бритв серий i9000, 9000, 8000, 700

Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories

Простой сброс настроек бритвы

Простой сброс настроек бритвы

1. Нажмите кнопки отсоединения и извлеките держатель бритвенных головок. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что выступы на бритвенных головках точно совпадают с соответствующими пазами. 4. Установите удерживающие кольца на держатель бритвенных головок и поверните их по часовой стрелке до щелчка. 5. Закрепите держатель бритвенных головок на бритвенном блоке.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.6

из 5

38

Отзывы

86%

рекомендуют этот продукт

4
3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Плюсы

супер

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Плюсы

Відмінна якість

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. где доступны производства