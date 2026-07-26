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  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
  • Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи

-25% на картридж Quick Clean Pod

Тестируйте до 60 дней

Prestige UltraЭлектробритва серии i9000

XP9404/46

4.6
| (21) Отзывы

3 награды

Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи
Philips i9000 Prestige Ultra, наша самая инновационная бритва с системой Lift & Cut тройного действия, сбривает волоски до корня для поддержания гладкости кожи на весь день даже в труднодоступных участках. SkinIQ Pro теперь предлагает 5 режимов бритья и максимальный комфорт для кожи.
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+ Дополнительный сервис

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Производитель электробритв №1 в мире1

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Этот продукт

Prestige Ultra Электробритва серии i9000

Prestige Ultra
Электробритва серии i9000

22 999,00 ₴

  • Картридж Quick Clean Pod

    749,00 ₴

22 999,00 ₴

22 999,00 ₴

с интеллектуальной технологией SkinIQ Pro

Длительное гладкое бритье с комфортом для кожи

  • Система Lift & Cut тройного действия

  • Лезвия NanoTech Dual Precision

  • Высокоточная подвижная головка 360°

  • Рекомендации по силе нажатия и технике бритья

  • Дополнительный сервис на 7 лет******

Бритье до корней, результат на весь день

Бритье до корней, результат на весь день

Наша запатентованная система бритья тройного действия Lift & Cut бережно поднимает волоски от самого корня, обеспечивая точный срез до -0,08 мм от уровня кожи, не повреждая ее. Для максимально гладкого результата*******, который сохраняется в течение всего дня.

Точность даже в труднодоступных для бритья участках

Точность даже в труднодоступных для бритья участках

Полностью гибкие и компактные бреющие головки с прорезями для натяжения кожи динамично адаптируются к изгибам вашего лица. Обеспечивают постоянный контакт с кожей с точностью на 20% выше*, чтобы захватывать щетину на сложных участках на шее и под носом.

Эффективное срезание 1-, 3- и даже 7-дневной бороды

Эффективное срезание 1-, 3- и даже 7-дневной бороды

Разработано для захвата волосков, растущих в любом направлении: лезвия NanoTech Dual Precision вращаются на 360° и захватывают на 25% больше волосков за один проход. Совершая до 8 миллионов срезов в минуту, они обеспечивают точную эффективность даже для щетины длиной 1, 3 или 7 дней.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Награды

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Отзывы

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4.6

из 5

21

Отзывы

1

26/07/2026

Україна

Україна

Філіпс це супер

Этот отзыв про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

Этот отзыв про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління

Date of Use 2026-07-01

27/05/2026

Україна

Україна

Чудова бритва.

Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-02-22

26/05/2026

Україна

Україна

БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.

Плюсы

Подруге, ТОЧНО НЕТ

Минусы

А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra

Date of Use 2026-05-25

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. По сравнению с Philips серии 3000

      2. По сравнению с предыдущими моделями електробритв Philips

      3. По сравнению с покрытием без микрочастиц

      4. По сравнению с очищением бритвы в картридже с водою

      5. Убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, бактерии Staphylococcus albus, с поверхности бритвы в зарядном устройстве за 10 минут, протестировано сторонней лабораторией

      6. При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с момента покупки. Расширенная гарантия не распростроняется на сменны лезвия.

      7. - Индивидуальные результаты могут отличаться