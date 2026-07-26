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XP9404/46
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Этот продукт
Prestige Ultra
Электробритва серии i9000
22 999,00 ₴
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22 999,00 ₴
Система Lift & Cut тройного действия
Лезвия NanoTech Dual Precision
Высокоточная подвижная головка 360°
Рекомендации по силе нажатия и технике бритья
Дополнительный сервис на 7 лет******
Наша запатентованная система бритья тройного действия Lift & Cut бережно поднимает волоски от самого корня, обеспечивая точный срез до -0,08 мм от уровня кожи, не повреждая ее. Для максимально гладкого результата*******, который сохраняется в течение всего дня.
Полностью гибкие и компактные бреющие головки с прорезями для натяжения кожи динамично адаптируются к изгибам вашего лица. Обеспечивают постоянный контакт с кожей с точностью на 20% выше*, чтобы захватывать щетину на сложных участках на шее и под носом.
Разработано для захвата волосков, растущих в любом направлении: лезвия NanoTech Dual Precision вращаются на 360° и захватывают на 25% больше волосков за один проход. Совершая до 8 миллионов срезов в минуту, они обеспечивают точную эффективность даже для щетины длиной 1, 3 или 7 дней.
Награды
4.6
из 5
21
Отзывы
Serjant
26/07/2026
Україна
Філіпс це супер
Этот отзыв про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Этот отзыв про i9000 Prestige Ultra XP9407/37 Електробритва зі SkinIQ Pro, сухе/вологе гоління
Date of Use 2026-07-01
Yznik
27/05/2026
Україна
Чудова бритва.
Вже богато років користуюсь електробритвою фірми Philips. Настав час оновити бритву. Своїм вибором дуже задоволений.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-02-22
РОЗАРИО
26/05/2026
Україна
БУДУЩЕЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
Лучшее за всё время что я пробовал !!!! Недавно попробывал этот инновационный продукт и вы знаете ОЧЕНЬ УДИВИЛСЯ тому что мужчине с проблемно-чувствительной кожей наконец-то что-то действительно подошло. Всю жизнь мучаюсь, традиционное бритьё не подходит, а другие методы так же приносят массу проблем, но вот нашёл, случайно, идеальный вариант и это Philips - Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra. Бреет не то что комфортно и идеально, а БОЖЕСТВЕННО. ДА, она ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ, но это всё окупается удовольствием от ежедневного её применения. Хочеться пользоваться и пользоваться каждый день, хотя можно и через день так как ИДЕАЛЬНО БРЕЕТ. РЕКОМЕНДУЮ, так как ИДЕАЛЬНО это Philips, так как комфортно это Philips и конечно КАЧЕСТВО ВО ВСЁМ И ВСЕГДА.
Плюсы
Подруге, ТОЧНО НЕТ
Минусы
А вот ДРУГУ, ТОЧНО ДА
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9404/46 серії i9000 Prestige Ultra
Date of Use 2026-05-25
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
По сравнению с Philips серии 3000
По сравнению с предыдущими моделями електробритв Philips
По сравнению с покрытием без микрочастиц
По сравнению с очищением бритвы в картридже с водою
Убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, бактерии Staphylococcus albus, с поверхности бритвы в зарядном устройстве за 10 минут, протестировано сторонней лабораторией
При регистрации на Philips.com в течение 90 дней с момента покупки. Расширенная гарантия не распростроняется на сменны лезвия.
- Индивидуальные результаты могут отличаться