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Гарнитура Bluetooth

SHB1700/10
Общая оценка / 5
  • Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением
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    Гарнитура Bluetooth

    SHB1700/10
    Общая оценка / 5

    Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением

    Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура Bluetooth

    Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением

    Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах

    Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением

    Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Гарнитура Bluetooth

    Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением

    Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах

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      Гарнитура Bluetooth

      Гарнитура Bluetooth

      Итого:

      Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением

      • Вкладыши
      • Черный

      Соответствует Bluetooth HSP/HFP — универсален

      Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.

      Беспроводное управление вызовами

      Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.

      Bluetooth® Stereo (совместимый A2DP)

      Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.

      Чистый звук без эха при совершении вызовов

      Высокочувствительный микрофон и интеллектуальная акустическая система позволяют получить чистый звук без эха при совершении вызовов с помощью гарнитуры.

      Эргономичное крепление-крючок

      Размеры эргономичного крепления-крючка можно менять различными способами, чтобы настроить их для вашего уха, что не только дает дополнительный комфорт, но и гарантирует безопасную посадку наушников. К тому же, крепление-крючок можно адаптировать к ношению с кабелем как с правой, так и с левой стороны.

      Bluetooth обеспечивает беспроводное соединение и свободные руки

      Использование сотового телефона без гарнитуры может оказаться неудобным и небезопасным. Во многих странах это, к тому же, незаконно при управлении автомобилем. Проводная гарнитура "свободные руки" доставит множество хлопот с кабелями. Гарнитура Bluetooth заменяет кабельное соединение соединением Bluetooth короткого диапазона, поэтому и ваши руки останутся свободными, и ваша свобода перемещения не будет ограничена спутанным кабелем. Так как энергия, выделяемая гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и снижает возможный риск заболеваний, связанных с излучением мобильных телефонов.

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • режим Handsfree
        • гарнитура
        Версия Bluetooth
        4,0
        Наибольший радиус действия
        до 33 футов / 10

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Управление вызовами
        • Прием/завершение вызова
        • Переадресация вызова
        • Повторный набор последнего номера
        • Отключение микрофона
        • Отклонить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой
        • Голосовые команды
        • Голосовой набор
        • Голосовые оповещения

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Перезарядка
        Да
        Питание гарнитуры
        через адаптер USB
        Время нахождения в режиме ожидания
        до 220  часов
        Время разговора
        до 6  часов

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 12581 48026 4
        Количество потребительских упаковок
        6
        Вес брутто
        0,5722  кг
        высота
        11  см
        Длина
        20,5  см
        Вес нетто
        0,21  кг
        Вес упаковки
        0,3622  кг
        ширина
        19,5  см

      • Внешняя упаковка

        EAN
        87 12581 47992 3
        Количество потребительских упаковок
        36
        Вес брутто
        3,992  кг
        высота
        24  см
        Длина
        60  см
        Вес нетто
        1,26  кг
        Вес упаковки
        2,732  кг
        ширина
        22  см

      • Размеры упаковки

        EAN
        87 12581 47991 6
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Глубина
        3,1  см
        Вес брутто
        0,078  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,035  кг
        Вес упаковки
        0,043  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Крепление-крючок (дополнительно)
        • Краткое руководство пользователя
        • Зарядный кабель USB

      • Габариты изделия

        Глубина
        3,1  см
        высота
        5,5  см
        Вес
        0,018  кг
        ширина
        1,6  см

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