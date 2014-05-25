Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением
Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением
Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах
Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением
Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Кристально чистый звук: два микрофона с шумоподавлением
Общение и прослушивание музыки с голосовыми оповещениями, голосовыми командами и подключением одновременно двух устройств Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура Bluetooth
Итого:
Технология Bluetooth освобождает от кабелей. Bluetooth является международным стандартом, и устройства Bluetooth различных производителей могут взаимодействовать, используя общие профили.Профили Bluetooth HSP (Handset Profile) и HFP (Handsfree Profile) необходимы для обычной работы гарнитуры Bluetooth. Если ваш мобильный телефон поддерживает HSP или HFP (как практически все телефоны с Bluetooth), гарнитура будет выполнять эти функции. Наименование торгового знака Bluetooth и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих торговых марок Koninklijke Philips Electronics N.V. лицензировано.
Управляйте звонками, не используя мобильный телефон. Управление включает прием и отклонение вызовов, голосовой и повторный набор. Функции голосового и повторного набора должны поддерживаться вашим мобильным телефоном.
Это устройство Philips полностью поддерживает профиль Bluetooth Stereo (A2DP). Совместимость с профилем A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) позволяет получать стереомузыку на гарнитуру от любого устройства Bluetooth, поддерживающего A2DP. Поэтому гарнитуру можно использовать с любым совместимым мобильным телефоном, компьютером, адаптером Bluetooth, плеером MP3 и т.п., которые поддерживают А2DP.
Высокочувствительный микрофон и интеллектуальная акустическая система позволяют получить чистый звук без эха при совершении вызовов с помощью гарнитуры.
Размеры эргономичного крепления-крючка можно менять различными способами, чтобы настроить их для вашего уха, что не только дает дополнительный комфорт, но и гарантирует безопасную посадку наушников. К тому же, крепление-крючок можно адаптировать к ношению с кабелем как с правой, так и с левой стороны.
Использование сотового телефона без гарнитуры может оказаться неудобным и небезопасным. Во многих странах это, к тому же, незаконно при управлении автомобилем. Проводная гарнитура "свободные руки" доставит множество хлопот с кабелями. Гарнитура Bluetooth заменяет кабельное соединение соединением Bluetooth короткого диапазона, поэтому и ваши руки останутся свободными, и ваша свобода перемещения не будет ограничена спутанным кабелем. Так как энергия, выделяемая гарнитурой гораздо ниже, чем выделяемая энергия мобильного телефона, Bluetooth еще и снижает возможный риск заболеваний, связанных с излучением мобильных телефонов.
Подключения
Комфорт
Питание
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Аксессуары
Габариты изделия