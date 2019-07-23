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Больше не доступен
SHB4205BK/00
12,2-мм излучатели, открытое оформление
Вкладыши
Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.
Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
3.5
из 5
2
Отзывы
Александра12345
23/07/2019
Україна
Хорошие и удобные наушники, но..
+Удобные +Работают без проблем больше года +Одной зарядки хватает на 7 часов непрерывной работы И один большой - Коннектятся они только с одним телефоном! Samsung S6edge+...Ни к одному больше не подключаются...Телефоны их не видят. Теперь у меня S10+...и он тоже их не видит(((
Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®
Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®
IGORELLOO
03/08/2020
Україна
Красивый аксессуар!
Сложно описать впечатления о наушниках,но можно! Как по мне,в этих наушниках единственная и раздрожающая проблема ,так это то что их не подключишь ни к чему если следовать инструкции филипс,потому что кнопка питания ничего не делает кроме как вкл и выкл!Для того что бы их подкл к новому устройству (нужно выключить наушники ,потом включить ,а после одновременно зажать плюс и минус на несколько секунд до того момента как будет воспроизведен музыкальный сигнал,после этого выключаем наушники и включаем и после ?устройство )увидит эти наушники,и теперь можно подключатся!
Плюсы
Звук в целом приятный ,но по 20бальной шкале им оценка 13,потому что слабый запас по громкости и мощности низов!
Минусы
Плохо что у наушников нет своей громкости ,их громкость упирается от подающего устройства!
Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®
Этот отзыв про SHB4205BK Беспроводные наушники Bluetooth®
Фактические данные могут отличаться от заявленных