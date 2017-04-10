Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники Bluetooth®
Итого:
Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.
Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Невероятно тонкий шейный обод имеет универсальный дизайн, а его вес совершенно не ощущается.
Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.
Шейный обод вибрирует при поступлении входящего вызова, поэтому вы будете всегда оставаться на связи.
Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.
7 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.
Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.
Дизайн
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Питание
Звук
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Внутренняя упаковка