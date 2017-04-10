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Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4205BK/00
Общая оценка / 5
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4205BK/00
    Общая оценка / 5

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Беспроводные наушники Bluetooth®

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Оцените невесомую конструкцию без проводов. Беспроводные наушники Philips Flite Hyprlite с шейным ободом очень легкие и обладают утонченным дизайном: вы почти не почувствуете их вес. Узнать обо всех преимуществах

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      Беспроводные наушники Bluetooth®

      Беспроводные наушники Bluetooth®

      Итого:

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

      • 12,2-мм излучатели, открытое оформление
      • Вкладыши
      Трубка для насыщенных басов

      Трубка для насыщенных басов

      Инновационные звуковые трубки наушников-вкладышей усиливают поток воздуха для обеспечения глубоких, насыщенных басов.

      Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

      Высокомощные излучатели гарантируют чистое звучание

      Высокомощные 12,2-мм излучатели обеспечивают чистое и четкое звучание.

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Легкий и тонкий шейный обод для надежности при ношении

      Легкий и тонкий шейный обод для надежности при ношении

      Невероятно тонкий шейный обод имеет универсальный дизайн, а его вес совершенно не ощущается.

      Элегантные глянцевые вставки из металла

      Элегантные глянцевые вставки из металла

      Классический дизайн со свежими, современными, блестящими акцентами.

      Благодаря режиму вибрации вы не пропустите ни одного вызова

      Благодаря режиму вибрации вы не пропустите ни одного вызова

      Шейный обод вибрирует при поступлении входящего вызова, поэтому вы будете всегда оставаться на связи.

      Удобные вкладыши для комфортной посадки

      Удобные вкладыши для комфортной посадки

      Благодаря утонченному дизайну вы почти не почувствуете их вес. Наушники Hyprlite обеспечивают прослушивание с непревзойденным комфортом.

      Аккумулятор обеспечивает до 7 часов прослушивания

      7 часов воспроизведения для непрерывного наслаждения музыкой на протяжении всего дня.

      Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

      Выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки в беспроводном режиме.

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Аксессуары

        Кабель USB
        Да

      • Подключения

        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        4.1
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Комфорт

        Регулировка громкости
        Да
        Распределение вызовов
        • удержание вызова
        • Переключение между 2 вызовами
        • Ответить/Завершить разговор
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между разговором и музыкой

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-полимерный
        Время воспроизведения музыки
        7*  ч
        Перезарядка
        Да
        Время нахождения в режиме ожидания
        120 ч*
        Время разговора
        7* ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Частотный диапазон
        9–21 000 Гц
        Сопротивление
        32 Ом
        Тип магнита
        Неодимовый
        Максимальная входная мощность
        30 мВт
        Чувствительность
        105  дБ
        Диаметр излучателя
        12,2 мм

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        0,418  кг
        GTIN
        1 69 51613 99154 8
        высота
        20,8  см
        Длина
        20,5  см
        Вес нетто
        0,114  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,304  кг
        ширина
        9,5  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        69 51613 99154 1
        Вес брутто
        0,107  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,038  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,069  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        18,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        1,5  см
        высота
        17,5  см
        Вес
        0,038  кг
        ширина
        13,5  см

      • Внутренняя упаковка

        GTIN
        2 69 51613 99154 5
        Количество потребительских упаковок
        3

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