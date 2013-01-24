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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB4385BK/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      Беспроводные наушники Bluetooth®

      SHB4385BK/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники Bluetooth®

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводные наушники Bluetooth®

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Bluetooth®

        Цена магазина Philips

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        • Время воспроизведения: 6 + 6 часов
        • Надежная посадка
        Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

        Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

        Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.

        Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

        Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

        Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.

        Излучатели 8,2 мм

        Излучатели 8,2 мм

        Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Беспроводная технология Bluetooth

        Беспроводная технология Bluetooth

        Выполните сопряжение наушников с любым Bluetooth-устройством и наслаждайтесь беспроводным воспроизведением.

        Управление вызовами, музыкой и громкостью

        Управление вызовами, музыкой и громкостью

        Управление нажатием одной кнопки. Однократное, двойное и тройное нажатие активирует разные функции в разных режимах для удобного управления воспроизведением музыки или вызовами.

        Компактный зарядный чехол со шнурком

        Компактный зарядный чехол со шнурком

        Легкий и компактный зарядный чехол оснащен удобным шнурком, который позволяет прикрепить чехол к сумке и освободить руки.

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи

        Удобство совершения вызовов по громкой связи благодаря микрофону и поддержке Bluetooth® 4.1

        Отличная шумоизоляция

        Отличная шумоизоляция

        Благодаря закрытой акустической конструкции наушники BASS+ блокируют внешние шумы, повышая качество звучания, а улучшенная пассивная звукоизоляция позволяет полностью погрузиться в музыку.

        Регулятор посадки для надежного крепления

        Регулятор посадки для надежного крепления

        Беспроводные наушники BASS+ True оснащены регулятором посадки для надежного и удобного крепления.

        Зарядный кабель USB

        Зарядный кабель USB

        Прилагаемый зарядный кабель USB позволяет заряжать наушники, когда это необходимо.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Черный

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          NdFeB
          Сопротивление
          16 Ом
          Диаметр излучателя
          8,2 мм
          Частотный диапазон
          9–21 000 Гц
          Чувствительность
          107  дБ
          Диафрагма
          ПЭТ

        • Подключения

          Профили Bluetooth
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Версия Bluetooth
          4.1
          Наибольший радиус действия
          До 10  м

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Управление вызовами
          • Прием/завершение вызова
          • Отклонить вызов
          • Переключение между разговором и музыкой

        • Аксессуары

          Кабель USB
          Да
          Зарядный чехол
          Да
          Накладки для наушников
          3 размера

        • Питание

          Тип элемента питания
          Литий-полимерный
          Перезарядка
          Да
          Время нахождения в режиме ожидания
          50 ч
          Время разговора
          6 ч
          Время воспроизведения музыки
          6  ч

        • Габариты изделия

          высота
          9,95  см
          ширина
          4,85  см
          Глубина
          4,85  см
          Вес
          0,091  кг

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип размещения на полке
          Оба
          высота
          17,4  см
          ширина
          9,65  см
          Глубина
          5,25  см
          Вес брутто
          0,165  кг
          Вес нетто
          0,111  кг
          Вес упаковки
          0,054  кг
          EAN
          69 51613 98155 9

        • Внешняя упаковка

          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          17  см
          ширина
          10,8  см
          высота
          19  см
          Вес брутто
          0,61  кг
          Вес упаковки
          0,277  кг
          GTIN
          1 69 51613 98155 6
          Вес нетто
          0,333  кг

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