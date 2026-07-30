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Больше не доступен
SHB4385BK/00
8,2-мм излучатели, закрытая конструкция
Вкладыши
Время воспроизведения: 6 + 6 часов
Надежная посадка
Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.
Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.
Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.
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