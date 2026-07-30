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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Больше не доступен

Беспроводные наушники Bluetooth®

SHB4385BK/00

BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Полностью беспроводные наушники Philips BASS+ воспроизводят музыку с глубокими насыщенными басами и дают ощущение полной свободы. Испытайте чувство независимости благодаря невероятно надежному подключению и увеличенному сроку службы аккумулятора в сочетании с компактным зарядным чехлом. Оснащены регулятором посадки для надежного крепления.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 8,2-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Вкладыши

  • Время воспроизведения: 6 + 6 часов

  • Надежная посадка

Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

Насадки 3 размеров на выбор для идеальной посадки

Силиконовые насадки 3 размеров для оптимальной посадки.

Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

Аккумулятор обеспечивает до 6 часов прослушивания

Благодаря возможности воспроизведения на протяжении 6 часов вы сможете слушать музыку долгое время. Подключение к зарядному чехлу обеспечит дополнительные 6 часов прослушивания.

Излучатели 8,2 мм

Излучатели 8,2 мм

Наушники BASS+ с 8,2 -мм излучателями воспроизводят музыку с глубокими и насыщенными басами.

Технические характеристики

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