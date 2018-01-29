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Больше не доступен
SHB5250BK/00
14,2-мм излучатели, открытое оформление
Наушник-вкладыш
Плоский кабель
Прорезиненный гибкий зажим между наушниками и кабелем предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании и продлевает срок службы.
При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.
Качественные 14,2-мм излучатели с отверстием для низких частот обеспечивают насыщенные басы.
4.0
из 5
2
Отзывы
Jake
29/01/2018
Україна
Неудобное использование
Очень не комфортно в использовании. Выпадают из ушей, жесткое нажатие на кнопки управления (громкость/вызов). При нажатии на кнопки управления могут выпасть.
Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth
Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth
SAshka
12/07/2017
Україна
У этого продукта отличный звук
Выпадают из ушей : нужно не двигаться,для них обязательно нужен обруч,как так сделать наушники что б они выпадали ? Сделайте обязательно : куплю.Звук хороший,если не двигаться лежат в ушах хорошо,заряда хватает на долго.Понятней это для статуи наушники.
Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth
Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth
Фактические данные могут отличаться от заявленных