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  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук
  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук

Больше не доступен

Гарнитура Bluetooth

SHB5250BK/00

4
| (2) Отзывы
Беспроводное воспроизведение и мощный звук
Свобода беспроводного прослушивания: наушники Philips MyJam FreshTones BT оснащены 14,2-мм излучателями для насыщенных басов и обеспечивают оптимальную посадку, так как при их разработке учитывалось строение уха.
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Создано с учетом строения уха

Беспроводное воспроизведение и мощный звук

  • 14,2-мм излучатели, открытое оформление

  • Наушник-вкладыш

  • Плоский кабель

Гибкий зажим кабеля повышает прочность и удобство подключения

Прорезиненный гибкий зажим между наушниками и кабелем предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании и продлевает срок службы.

Создано для комфорта с учетом строения уха

Создано для комфорта с учетом строения уха

При создании конструкции учитывалось строение уха, что гарантирует комфортную посадку и плотное прилегание.

14,2-мм излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

14,2-мм излучатели для мощного звучания и насыщенных басов

Качественные 14,2-мм излучатели с отверстием для низких частот обеспечивают насыщенные басы.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.0

из 5

2

Отзывы

5
3
2
1

29/01/2018

Україна

Україна

Неудобное использование

Очень не комфортно в использовании. Выпадают из ушей, жесткое нажатие на кнопки управления (громкость/вызов). При нажатии на кнопки управления могут выпасть.

Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth

Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth

12/07/2017

Україна

Україна

У этого продукта отличный звук

Выпадают из ушей : нужно не двигаться,для них обязательно нужен обруч,как так сделать наушники что б они выпадали ? Сделайте обязательно : куплю.Звук хороший,если не двигаться лежат в ушах хорошо,заряда хватает на долго.Понятней это для статуи наушники.

Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth

Этот отзыв про SHB5250BK Гарнитура Bluetooth

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