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Больше не доступен
SHC1300/00
Беспроводная передача через инфракрасный порт
Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
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Элементы питания не входят в комплект