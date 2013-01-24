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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC1300/00
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт Беспроводная передача через инфракрасный порт
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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      SHC1300/00
      Общая оценка / 5

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Беспроводные наушники Hi-Fi

      Беспроводная передача через инфракрасный порт

      Эти полноразмерные беспроводные ИК-наушники на аккумуляторах сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Hi-Fi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная передача через инфракрасный порт

        Для телевизора

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Использование ВЧ в радиодиапазоне обеспечивает чистый и четкий прием

        Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Ферритовый
          Диапазон частот
          18 — 20 000  Гц
          Чувствительность
          96  дБ
          Диаметр излучателя
          32  миллиметра
          Отношение сигнал/шум
          55  дБ

        • Тюнер/прием/передача

          Рабочий диапазон
          7  м
          Диапазон несущих частот
          2,3 (лев.) - 2,8 (пр.)  МГц
          Разделение каналов
          >30  дБ
          Модуляция
          FM

        • Комфорт

          Время работы
          +/- 15 часов (щелочной элемент питания)

        • Питание

          Питание наушников
          2 батареи 1,5 В типа R03/AAA*
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          3,596  кг
          высота
          22,1  см
          Длина
          42,6  см
          Вес нетто
          2,46  кг
          Вес упаковки
          1,136  кг
          ширина
          30,5  см
          EAN
          87 10895 95754 0
          Количество потребительских упаковок
          6

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          9,12  кг
          высота
          49  см
          Длина
          40,5  см
          Вес нетто
          4,92  кг
          Вес упаковки
          4,2  кг
          ширина
          29,5  см
          EAN
          87 10895 95755 7
          Количество потребительских упаковок
          12

        • Размеры упаковки

          Глубина
          8,5  см
          Вес брутто
          0,544  кг
          высота
          20  см
          Вес нетто
          0,41  кг
          Вес упаковки
          0,134  кг
          ширина
          18,5  см
          EAN
          87 10895 95753 3
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

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