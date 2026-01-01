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Больше не доступен

Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC2000/00

ИК, беспроводные

Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.

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Для телевизора

ИК, беспроводные

  • Регулируемое оголовье

  • Функция ИК-передачи сигнала

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала

Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

Технические характеристики

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