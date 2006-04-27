ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники Hi-Fi
Итого:
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Использование модуляции очень высоких радиочастот (RF) в тракте передачи обеспечивает чистый и четкий прием.
Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.
Беспроводная ИК передача избавит вас от проблем с кабелями.
Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки