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Больше не доступен
SHC2000/00
ИК, беспроводные
Эти полноразмерные перезаряжаемые беспроводные ИК-наушники сочетают в себе качество и удобство, позволяя получить удовольствие от музыки в домашних условиях.
Регулируемое оголовье
Функция ИК-передачи сигнала
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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