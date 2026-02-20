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SHC5100/10
Больше не доступен
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
Почему после первой зарядки аккумуляторы имеют не максимальную емкость?
Индикатор питания не горит при подключении к сети
Почему наушники не работают на заявленном расстоянии?
Можно ли использовать другие аккумуляторы в устройстве
Почему первая зарядка занимает 10 часов?
Как определить снижение уровня заряда батареи?
Как очистить наушники?