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Больше не доступен
SHC5111/10
Свобода, которую дает беспроводная связь
Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите.
Полноразмерные
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
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