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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHC5111/10

Свобода, которую дает беспроводная связь

Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите.

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Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

Свобода, которую дает беспроводная связь

  • Полноразмерные

Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

Технические характеристики

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