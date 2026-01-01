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  • Фотография особенностей продукта
  • Фотография особенностей продукта
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  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография особенностей продукта
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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHC5112/10

Свобода, которую дает беспроводная связь

Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.

Посмотреть все преимущества

Наушники с возможностью подзарядки

Свобода, которую дает беспроводная связь

  • Полноразмерные

Для минимизации помех выберите один из двух каналов

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

Двое наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом

Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

Технические характеристики

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