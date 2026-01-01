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Больше не доступен
SHC5112/10
Свобода, которую дает беспроводная связь
Благодаря наушникам Philips вы забудете о неудобстве использования проводов — наслаждайтесь любимой музыкой и свободно передвигайтесь по дому. Легкая конструкция и возможность подзарядки обеспечивают удобство и комфорт даже при длительном прослушивании музыки.
Полноразмерные
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Двое наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.
Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.
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