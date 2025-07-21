Простота настройки, простота использования

Эти беспроводные наушники для телевизора очень просты в настройке, и вы будете готовы к просмотру всего за пару минут! Просто подключите базу к телевизору с помощью комплектного кабеля 3,5 мм. Наушники уже сопряжены с базой, а громкостью можно управлять с помощью кнопок на чашке наушников.