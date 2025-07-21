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    • Чистое звучание телевизора — специально для вас Чистое звучание телевизора — специально для вас Чистое звучание телевизора — специально для вас

      Наушники для ТВ

      SHC5200M2/12

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Чистое звучание телевизора — специально для вас

      Расслабьтесь и почувствуйте комфорт с этими беспроводными полноразмерными наушниками для телевизора. Отличное звучание, стабильное подключение к ТВ и до 30 часов воспроизведения — идеально для просмотра любимого контента, когда не хочется никому мешать.

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      Наушники для ТВ

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      Наушники для ТВ
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      Наушники для ТВ

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      Чистое звучание телевизора — специально для вас

      • Стабильное цифровое подключение
      • Комфортная посадка и радиус действия 30 м
      • 30 ч воспроизведения
      • Сменный элемент питания

      Простота настройки, простота использования

      Эти беспроводные наушники для телевизора очень просты в настройке, и вы будете готовы к просмотру всего за пару минут! Просто подключите базу к телевизору с помощью комплектного кабеля 3,5 мм. Наушники уже сопряжены с базой, а громкостью можно управлять с помощью кнопок на чашке наушников.

      Не упустите ни единого момента. Стабильное цифровое подключение через базу

      Эти наушники для телевизора используют соединение 2,4 ГГц для приема сигнала с базы, чтобы вы не ощущали помехи в случаях, когда другие используют поблизости мобильные или радиоустройства. Можете даже сходить на кухню за закусками — радиуса действия 30 м хватит для стабильного приема сигнала.

      Отличный звук и комфортная посадка для длительного просмотра.

      Большие 32-мм излучатели обеспечат звучание, полное деталей в передаче голоса и спецэффектов без компрессии звукового сопровождения. Смотрите фильм или сразу несколько серий любимого сериала? Двухслойное оголовье с внутренним регулятором обеспечит идеальную посадку, а легкие чашки наушников не давят на уши.

      30 часов воспроизведения. Сменный аккумулятор

      Полного заряда этих наушников для телевизора хватит на 30 часов воспроизведения, а быстрой 15-минутной зарядки хватит на 4 часа прослушивания. Полная зарядка наушников через USB-C занимает 3 часа, а аккумулятор можно легко заменить, когда он отслужит свое.

      Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips

      Излучатели в этих наушниках для телевизора настроены на фирменный звук Philips — ламповое и органичное звучание с глубокими басами и чистыми высокими частотами. От фильмов до сериалов — вас ждет чистое звучание диалогов и полные деталей спецэффекты, а насыщенные басы прекрасно дополнят более динамичные моменты и эпизоды.

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Частотный диапазон
        10 – 21 000 Гц
        Диаметр излучателя
        32 мм
        Сопротивление
        24 Oм
        Максимальная входная мощность
        10 мВт
        Чувствительность
        96 дБ (1 кГц, 179 мВ)
        Тип излучателя
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Стереофонический штекер 3,5 мм
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Наибольший радиус действия
        До 30  м
        Гнездо наушников
        3.5  миллиметра

      • Внешняя упаковка

        Длина
        32.50  см
        Количество потребительских упаковок
        3
        ширина
        26.00  см
        Вес брутто
        2.447  кг
        Высота
        32.50  см
        GTIN
        1 48 95229 16567 7
        Вес нетто
        0.98  кг
        Вес упаковки
        1.467  кг

      • Комфорт

        Автовыключение
        Да
        Регулировка громкости
        Поворотный
        Тип управления
        Кнопка

      • Мощность

        Перезарядка
        Да
        Количество аккумуляторов
        1 шт.
        Время воспроизведения музыки
        30  часов
        Время зарядки
        3  часов
        Быстрая зарядка
        15 mins for 4 hrs
        Вес аккумулятора (общий)
        15.4  г
        Емкость аккумулятора (наушники)
        600  mAh
        Тип аккумулятора (наушники)
        Литий-полимерный

      • Размеры упаковки

        Высота
        30.5  см
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Подвес
        ширина
        24  см
        Глубина
        9  см
        Количество изделий в упаковке
        1
        EAN
        48 95229 16567 0
        Вес брутто
        0.671  кг
        Вес нетто
        0.326  кг
        Вес упаковки
        0.345  кг

      • Габариты изделия

        Высота
        22.00  см
        ширина
        19.00  см
        Глубина
        8.50  см
        Вес
        0.153  кг

      • Аксессуары

        Прочее
        1 сменный элемент питания
        Краткое руководство
        Да
        Док-станция (передатчик)
        Да
        Адаптеры в комплекте
        Адаптер переменного и постоянного тока

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Стиль ношения
        Наушники с оголовьем
        Заполняющий уши материал
        Ткань
        Плотная посадка
        Полноразмерные
        Тип чашки
        Закрытого типа

      Badge-D2C

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