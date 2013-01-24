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    Беспроводные наушники HiFi

    SHC5200/10
    Общая оценка / 5
    • Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь Свобода, которую дает беспроводная связь
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      Беспроводные наушники HiFi

      SHC5200/10
      Общая оценка / 5

      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники HiFi

      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

      Беспроводные наушники HiFi

      Свобода, которую дает беспроводная связь

      Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники HiFi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Свобода, которую дает беспроводная связь

        Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Полноразмерные

        32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

        32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

        Саморегулирующееся внутреннее оголовье

        Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

        Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

        Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

        Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

        Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

        Питание от аккумулятора

        Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.

        Для минимизации помех выберите один из двух каналов

        При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          10 - 20 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          100 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Сопротивление
          24  Ом

        • Тюнер/прием/передача

          Разделение каналов
          > 30 дБ
          Частота пилот-тона
          19  кГц
          Рабочий диапазон
          100 м
          Диапазон несущих частот
          863,0-865,0 MГц
          Модуляция
          FM
          Количество каналов
          2

        • Комфорт

          Индикатор заряда аккумулятора
          Да
          Режим Double PLL
          Да
          Время работы
          ~14 часов
          Автовыключение
          Да

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер переменного/постоянного тока 8 В/200 мА

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 73294 8
          Глубина
          10  см
          Вес брутто
          0,754  кг
          высота
          32  см
          Вес нетто
          0,42  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Дисплей
          Вес упаковки
          0,334  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          24  см

        • Аксессуары

          Аудиокабель
          Да
          Входящие в комплект аксессуары
          Адаптер электропитания

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          2,87  кг
          GTIN
          1 69 23410 73294 5
          высота
          32,5  см
          Длина
          32,5  см
          Вес нетто
          1,26  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          1,61  кг
          ширина
          26  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          8,5  см
          высота
          22  см
          Вес
          0,178  кг
          ширина
          19,5  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки
        • Адаптер питания

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