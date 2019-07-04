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  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь
  • Свобода, которую дает беспроводная связь

Беспроводные наушники HiFi

SHC5200/10

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Свобода, которую дает беспроводная связь
Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании.
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Беспроводные наушники с возможностью подзарядки

Свобода, которую дает беспроводная связь

  • Функция FM-передачи сигнала

  • Удобная посадка

  • До 14 часов воспроизведения

32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук

32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

Саморегулирующееся внутреннее оголовье

Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.

Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

04/07/2019

Україна

Україна

Комфортный дизайн

Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

22/06/2019

Україна

Україна

очень класные наушники,рекомендую

купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi

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