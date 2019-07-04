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Расширенная гарантия 3 года
Функция FM-передачи сигнала
Удобная посадка
До 14 часов воспроизведения
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Slimtimdmc1982
04/07/2019
Україна
Комфортный дизайн
Звук на высоте. Телевизор смотреть одно удовольствие
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Людмилка
22/06/2019
Україна
очень класные наушники,рекомендую
купила не так и давно,это просто нечто звучание очень радует,именно то что мне нужно,немного еще не привыкла после проводных,цена на них немалая как для меня,но все же есть за что отдать деньги и товар действительно качественный,в очередной раз не пожалела что купила товар именно марки филипс
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHC5200 Бездротові навушники HiFi