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Свобода, которую дает беспроводная связь
Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода, которую дает беспроводная связь
Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Свобода, которую дает беспроводная связь
Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода, которую дает беспроводная связь
Больше никаких проводов — наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5200/10 обеспечивают комфорт даже при длительном прослушивании. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники HiFi
Цена магазина Philips
Итого:
32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.
Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы.
Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.
При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Размеры упаковки
Аксессуары
Внешняя упаковка
Габариты изделия