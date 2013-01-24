Другие продукты в комплекте
- адаптер SHC AC-DC
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Батареи
- Кабель для зарядки
- Разъем cinch
- Передатчик
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Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах
Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепная беспроводная музыка
Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники Hi-Fi
Цена магазина Philips
Итого:
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
При наличии выбора одного из трех каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания гарантировано, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки