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    Беспроводные наушники Hi-Fi

    SHC8525/00
    Общая оценка / 5
    • Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка Великолепная беспроводная музыка
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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      SHC8525/00
      Общая оценка / 5

      Великолепная беспроводная музыка

      Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Великолепная беспроводная музыка

      Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах

      Великолепная беспроводная музыка

      Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Беспроводные наушники Hi-Fi

      Великолепная беспроводная музыка

      Свободно наслаждайтесь музыкой повсюду в доме. Передача звука HiFi с этими стереонаушниками совершенна для личного использования. Узнать обо всех преимуществах

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        Беспроводные наушники Hi-Fi

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Великолепная беспроводная музыка

        • Док-станция
        • Функция FM-передачи сигнала

        3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

        Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

        Специальная форма ушных вкладышей обеспечивает их удобную посадку

        Эргономичная объемная форма ушных вкладышей позволяет равномерно распределять нагрузку для обеспечения более удобной посадки.

        Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

        Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

        40-мм излучатель обеспечивает звук без искажений

        40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

        Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

        Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

        Для минимизации помех выберите один из трех каналов

        При наличии выбора одного из трех каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания гарантировано, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

        Док, обеспечивающий подзарядку - это место хранения и подзарядки ресивера

        Док, обеспечивающий подзарядку - это наилучшее место хранения ресивера, когда он не используется. В тоже время будет происходить подзарядка ресивера, так что он всегда готов к работе.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          9–21 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          100  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Отношение сигнал/шум
          70  дБ

        • Тюнер/прием/передача

          Частота пилот-тона
          19
          Рабочий диапазон
          100  м
          Диапазон несущих частот
          863,0 - 865,0  МГц
          Разделение каналов
          >30  дБ
          Модуляция
          FM
          Количество каналов
          3

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Индикатор уровня заряда батареи
          Да
          Время работы
          +/- 15 часов
          Индикатор состояния батареи
          Да
          Режим Double PLL
          Да

        • Питание

          Питание наушников
          2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
          Питание передатчика
          Адаптер AC/DC 12В/200 мА

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 10895 95786 1
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          4,78  кг
          высота
          25,15  см
          Длина
          40,05  см
          Вес нетто
          3,09  кг
          Вес упаковки
          1,69  кг
          ширина
          35  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          87 10895 95783 0
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          12,4  см
          Вес брутто
          1,35  кг
          высота
          30,5  см
          Вес нетто
          1,03  кг
          Вес упаковки
          0,32  кг
          ширина
          23,1  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • адаптер SHC AC-DC
        • адаптер SHC 3.5-6.3
        • Батареи
        • Кабель для зарядки
        • Разъем cinch
        • Передатчик

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