Другие продукты в комплекте
- адаптер SHC AC-DC
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Элементы питания
- Кабель для зарядки
- Передатчик
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Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах
Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники Hi-Fi
Цена магазина Philips
Итого:
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
40-мм излучатель выполнен из композитного материала майлара для высокой чувствительности и мощности элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.
Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Питание
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия