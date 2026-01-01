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Больше не доступен
SHC8535/10
Свобода движения. Чистое звучание.
Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство.
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Мягкие амбушюры
Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.
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