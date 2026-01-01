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Больше не доступен

Беспроводные наушники Hi-Fi

SHC8535/10

Свобода движения. Чистое звучание.

Слушайте любимую музыку дома и наслаждайтесь свободой движения. Стереонаушники Philips SHC8535/10 с воспроизведением звука высокой точности обеспечат непревзойденное удобство.

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Свобода движения. Чистое звучание.

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Мягкие амбушюры

Удобная автонастройка повышает качество приема

3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемых в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

Специальная форма мягких амбушюр обеспечивает удобную посадку

Технические характеристики

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