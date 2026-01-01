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Больше не доступен
SHD8600UG/10
Чистое звучание без проводов
Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт.
Полноразмерные
Черный
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
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