Другие продукты в комплекте
- Аудиокабель
- адаптер SHC 3.5-6.3
- Батарейки
- Адаптер
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Чистое звучание без проводов
Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое звучание без проводов
Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Чистое звучание без проводов
Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чистое звучание без проводов
Наушники SHD8600UG/10 позволяют смотреть ТВ и слушать музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует бесперебойный прием и качественный звук. Поворачивающиеся амбушюры наушников и саморегулирующееся оголовье обеспечивают дополнительный комфорт. Узнать обо всех преимуществах
Беспроводные наушники HiFi
Цена магазина Philips
Итого:
Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.
Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.
Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
Звук
Тюнер/прием/передача
Комфорт
Аксессуары
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия