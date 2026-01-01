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Больше не доступен
SHD8600/10
Беспроводная музыкальная система
Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.
Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.
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