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    Цифровые беспроводные наушники

    SHD8600/10
    Общая оценка / 5
    • Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система Беспроводная музыкальная система
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      Цифровые беспроводные наушники

      SHD8600/10
      Общая оценка / 5

      Беспроводная музыкальная система

      Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Цифровые беспроводные наушники

      Беспроводная музыкальная система

      Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

      Беспроводная музыкальная система

      Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Цифровые беспроводные наушники

      Беспроводная музыкальная система

      Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

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        Цифровые беспроводные наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Беспроводная музыкальная система

        Удобные легкие наушники

        Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

        Функция быстрой зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор

        Функция быстрой и удобной зарядки позволяет быстро зарядить аккумулятор в течение короткого промежутка времени. Оставшаяся емкость аккумулятора определяется с помощью внешней цепи, следовательно, входное напряжение может быть оптимизировано для быстрой зарядки. При этом также увеличивается срок службы аккумулятора.

        Храните приемник на удобной зарядной станции

        Храните приемник на удобной зарядной станции

        Зарядная станция обеспечивает удобное, подходящее хранение приемника, когда он не используется, а некоторые модели даже выполняют подзарядку батарей.

        Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

        Поворачивающиеся чашки наушников для удобства посадки

        Удобное расположение чашек наушников на ушах предотвращает "утечку звука" и улучшает качество прослушивания. Чашки наушников можно перемещать вверх, вниз, влево и вправо, добиваясь идеальной посадки и оптимального комфорта.

        Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

        Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

        Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

        Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

        Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

        Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Отношение сигнал/шум
          >86  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра

        • Тюнер/прием/передача

          Выбор каналов
          Автоматический
          Рабочий диапазон
          30  м
          Модуляция
          Формат GFSK

        • Комфорт

          Автовыключение
          Да
          Характеристики базовой станции
          LED-индикатор
          Индикатор уровня заряда батареи
          Да
          Время работы
          ~10 часов
          Индикация низкого уровня заряда аккумулятора
          Да

        • Аксессуары

          Адаптер переменного/постоянного тока
          5 В/550 мА пост. тока
          Зарядное устройство для аккумуляторов
          зарядная станция

        • Питание

          Питание наушников
          2 аккумулятора типа AAA
          Питание передатчика
          6 В/ 550 мА пост. тока

        • Размеры упаковки

          высота
          31  см
          ширина
          21,5  см
          Глубина
          13,5  см
          Вес нетто
          0,549  кг
          Вес брутто
          0,912  кг
          Вес упаковки
          0,363  кг
          EAN
          87 12581 51090 9
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон

        • Внешняя упаковка

          Длина
          43  см
          ширина
          23  см
          высота
          31  см
          Вес нетто
          1,647  кг
          Вес брутто
          3,352  кг
          Вес упаковки
          1,705  кг
          EAN
          87 12581 51091 6
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Габариты изделия

          Глубина
          8,35  см
          высота
          21,72  см
          Вес
          0,23  кг
          ширина
          17,98  см

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Аудиокабель
        • адаптер SHC 3.5-6.3
        • Батарейки
        • Адаптер

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