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Больше не доступен

Цифровые беспроводные наушники

SHD8600/10

Беспроводная музыкальная система

Смотрите телевизор и слушайте музыку в любой комнате вашего дома. Цифровая передача сигнала гарантирует безупречное качество приема и воспроизводит превосходный звук. Вращающиеся чашки наушников и саморегулирующееся внутреннее оголовье обеспечивают идеальное прилегание и комфорт.

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Удобные легкие наушники

Беспроводная музыкальная система

Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

Акустически настроенные динамики обеспечивают выдающееся качество звучания

Акустически настроенные динамики воспроизводят чистый, сбалансированный звук с четкой передачей высоких частот и насыщенными басами.

Саморегулирующееся оголовье обеспечивает удобную посадку наушников

Благодаря внутреннему оголовью проще добиться идеальной посадки наушников Philips. Для вашего удобства механизм регулируется автоматически.

Технические характеристики

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