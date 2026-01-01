Дизайн двойной антенны обеспечивает прием сигнала на 360º

Дизайн двойной антенны исключает наличие мертвых зон, вне зависимости от угла приема сигнала. Наушники включают две отдельные антенны, расположенные в левой и правой ушных накладках, что обеспечивает превосходное звучание без потерь в звуке (мертвых зон) и еще большую свободу движения.