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Больше не доступен
SHD8900/10
Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки
Чистая цифровая передача сигнала, безупречный прием и превосходное CD-качество воспроизведения обеспечивают отличные акустические характеристики. Высокое качество звука в сочетании с максимальным комфортом благодаря саморегулирующемуся оголовью и мягким амбушюрам.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.
Дизайн двойной антенны исключает наличие мертвых зон, вне зависимости от угла приема сигнала. Наушники включают две отдельные антенны, расположенные в левой и правой ушных накладках, что обеспечивает превосходное звучание без потерь в звуке (мертвых зон) и еще большую свободу движения.
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