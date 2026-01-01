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Больше не доступен

Беспроводные наушники HiFi

SHD8900/10

Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки

Чистая цифровая передача сигнала, безупречный прием и превосходное CD-качество воспроизведения обеспечивают отличные акустические характеристики. Высокое качество звука в сочетании с максимальным комфортом благодаря саморегулирующемуся оголовью и мягким амбушюрам.

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Высокоточное воспроизведение

Высококачественное беспроводное воспроизведение музыки

Кристально-чистая передача сигнала (2,4 ГГц)

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

Отличное CD-качество звука для максимального удовольствия от прослушивания

Благодаря усовершенствованному цифровому процессу передачи сигнала, препятствующему сжатию, достигается отличное CD-качество звука, что гарантирует вам максимальное удовольствие от прослушивания. В результате вы слышите насыщенный, детализированный звук, максимально приближенный к оригиналу.

Дизайн двойной антенны обеспечивает прием сигнала на 360º

Дизайн двойной антенны исключает наличие мертвых зон, вне зависимости от угла приема сигнала. Наушники включают две отдельные антенны, расположенные в левой и правой ушных накладках, что обеспечивает превосходное звучание без потерь в звуке (мертвых зон) и еще большую свободу движения.

Технические характеристики

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