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Руководство пользователя
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Можно ли использовать другие аккумуляторы в устройстве
Можно ли использовать двое наушников на одной базовой станции?
На какой частоте работают наушники Philips?
Как увеличить срок службы аккумулятора гарнитуры
Как очистить наушники?
Прерывается звук в пределах указанного диапазона (30 м)
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