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Больше не доступен

Цифровые беспроводные наушники

SHD9000/10

CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового

Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Kleer обеспечивают 100%-но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.

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Несжатый звук Kleer

CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового

  • Полноразмерные

  • Черный

2 заряжаемых NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса

2 NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса

Мощные 40-мм неодимовые излучатели

Мощные 40-мм неодимовые излучатели

40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.

Цифровая передача сигнала гарантирует устойчивый прием

Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.

Технические характеристики

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