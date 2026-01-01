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Больше не доступен
SHD9000/10
CD-качество благодаря технологии беспроводной передачи цифрового
Наушники с технологией передачи несжатого звука без потерь Kleer обеспечивают 100%-но подлинное достоверное звучание. Диапазон передачи составляет 100 м, а удобное саморегулирующееся оголовье гарантирует комфортное прослушивание музыки дома.
Полноразмерные
Черный
2 NiMH-аккумулятора типа AAA для оптимального веса
40-мм неодимовые излучатели обеспечивают превосходное HiFi-звучание.
Цифровая передача сигнала 2,4 ГГц препятствует сжатию и потере данных между передатчиком и наушниками. В результате процесса передачи цифровые сигналы преобразуются в аналоговые. Конечным результатом является превосходное качество звука с мягким характером и минимальной потерей данных.
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