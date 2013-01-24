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Наушники-вкладыши

SHE1350/00
Общая оценка / 5
  • Отверстия для НЧ Отверстия для НЧ Отверстия для НЧ
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    Наушники-вкладыши

    SHE1350/00
    Общая оценка / 5

    Отверстия для НЧ

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши

    Отверстия для НЧ

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Отверстия для НЧ

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши

    Отверстия для НЧ

    Эти вкладыши-наушники с расширенным воспроизведением басов отличает ощущение комфортности ношения и качественное воспроизведение музыки. Узнать обо всех преимуществах

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      Отверстия для НЧ

      для улучшения звучания

      • 14,8-мм излучатели, открытое оформление
      • Наушник-вкладыш

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Излучатель 14,8 мм обеспечивает удобство при ношении

      Этот 14,8-мм излучатель имеет идеальный размер: он достаточно компактный для комфортного ношения и в то же время достаточно большой для обеспечения чистого звучания без искажений.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Длина кабеля
        1  м

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,552  кг
        высота
        17,5  см
        Длина
        20,6  см
        Вес нетто
        0,264  кг
        Вес упаковки
        0,288  кг
        ширина
        12  см
        EAN
        87 12581 33603 5
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        2,58  кг
        высота
        21  см
        Длина
        43  см
        Вес нетто
        1,056  кг
        Вес упаковки
        1,524  кг
        ширина
        25  см
        EAN
        87 12581 33604 2
        Количество потребительских упаковок
        96

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,7  см
        Вес брутто
        0,02  кг
        высота
        11,6  см
        Вес нетто
        0,011  кг
        Вес упаковки
        0,009  кг
        ширина
        8,4  см
        EAN
        87 12581 33602 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Диапазон частот
        10—22 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        50  мВт
        Чувствительность
        100  дБ
        Диаметр излучателя
        14,8  миллиметра

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        13,5 см * 3,2 см * 17,5 см
        Вес
        0,011  кг

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