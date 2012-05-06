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    Гарнитура с наушниками-вкладышами

    SHE3595BK/00
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    • Динамичные басы Динамичные басы Динамичные басы
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      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      SHE3595BK/00
      Общая оценка / 5

      Динамичные басы

      Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Гарнитура с наушниками-вкладышами

      Динамичные басы

      Сверхмалый размер наушников-вкладышей и мягкие насадки обеспечивают комфорт и плотное прилегание. Небольшие, но мощные излучатели воспроизводят динамичные басы и чистый звук. Встроенный микрофон и кнопка приема вызова для удобства общения. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура с наушниками-вкладышами

        Гарнитура с наушниками-вкладышами

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        Динамичные басы

        Музыка и разговоры

        • Черный
        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова

        Встроенные микрофон и кнопка вызова позволяют использовать гарнитуру Philips как для прослушивания музыки, так и для разговора по мобильному телефону. Общайтесь по громкой связи, с легкостью принимая и завершая вызовы с помощью гарнитуры.

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Компактные излучатели для чистого звука и мощных басов

        Маленькие, но громкие излучатели этих наушников-вкладышей Philips обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами. Идеальны для наслаждения любимой музыкой.

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие вкладыши для плотного прилегания

        Сверхмаленькие, легкие вкладыши обеспечивают идеальное прилегание к уху и комфорт для продолжительного прослушивания музыки.

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        3 пары сменных резиновых насадок обеспечивают идеальное прилегание к уху

        В комплект входит 3 пары резиновых насадок разного размера, и вы гарантированно подберете пару, с которой эти наушники Philips будут сидеть идеально.

        Идеальное прилегание к ушной раковине блокирует шумы

        Крохотные излучатели этих наушников Philips обеспечивают плотность прилегания и полностью заполняют ушную раковину, что заглушает внешние источники звука и увеличивает впечатления от прослушивания.

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Прорезиненный кабельный фиксатор повышает прочность

        Мягкая резиновая прокладка между наушниками и кабелем защищает соединение от разрыва при постоянном сгибании и продлевает срок службы наушников.

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диаметр излучателя
          9 мм
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Тип
          Динамический
          Звуковая катушка
          Медь
          Диапазон частот
          12 - 23 500  Гц
          Максимальная входная мощность
          50 мВт
          Чувствительность
          103 дБ

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Параллельное, симметричное
          Длина кабеля
          1,2 м
          Микрофон
          Встроенный микрофон
          Тип кабеля
          Медная
          Покрытие разъема
          Хромированное

        • Внешняя упаковка

          Длина
          35.4  см
          Количество потребительских упаковок
          24
          Длина
          13.9  (дюймы)
          ширина
          19.2  см
          Вес брутто
          1.55  кг
          высота
          23.2  см
          GTIN
          1 69 23410 71533 7
          ширина
          7.6  (дюймы)
          высота
          9.1  (дюймы)
          Вес нетто
          0.30312  кг
          Вес брутто
          3.417  фунта
          Вес нетто
          0.668  фунта
          Вес упаковки
          1.24688  кг
          Вес упаковки
          2.749  фунта

        • Внутренняя упаковка

          Длина
          18.2  см
          Количество потребительских упаковок
          3
          Длина
          7.2  (дюймы)
          ширина
          8.6  см
          высота
          11  см
          ширина
          3.4  (дюймы)
          высота
          4.3  (дюймы)
          Вес нетто
          0.03789  кг
          Вес брутто
          0.165  кг
          Вес нетто
          0.084  фунта
          Вес брутто
          0.364  фунта
          Вес упаковки
          0.12711  кг
          Вес упаковки
          0.280  фунта
          GTIN
          2 69 23410 71533 4

        • Размеры упаковки

          высота
          17  см
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9.5  см
          Глубина
          2.5  см
          высота
          6.7  (дюймы)
          Количество изделий в упаковке
          1
          EAN
          69 23410 71533 0
          ширина
          3.7  (дюймы)
          Вес брутто
          0.04  кг
          Глубина
          1.0  (дюймы)
          Вес нетто
          0.01263  кг
          Вес брутто
          0.088  фунта
          Вес нетто
          0.028  фунта
          Вес упаковки
          0.02737  кг
          Вес упаковки
          0.060  фунта

        • Габариты изделия

          высота
          1.4  см
          ширина
          2  см
          Глубина
          1.15  см
          ширина
          0.8  (дюймы)
          высота
          0.6  (дюймы)
          Глубина
          0.5  (дюймы)
          Вес
          0.0105  кг
          Вес
          0.023  фунта

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