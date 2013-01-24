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    Наушники с микрофоном

    SHE3705WT/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы Мощный звук и глубокие басы
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      Наушники с микрофоном

      SHE3705WT/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с микрофоном

      Мощный звук и глубокие басы

      Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с усиленным басом оснащены овальными трубками для комфортной посадки и стильным покрытием, выполненным методом вакуумной металлизации, для дополнительной защиты. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук и глубокие басы

        Эргономичный дизайн; защита методом вакуумной металлизации

        • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Вкладыши
        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        3 сменные резиновые насадки обеспечивают удобную посадку

        В комплект входят насадки 3 размеров (маленькие, средние и большие), чтобы вы могли выбрать подходящий вариант для себя.

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Встроенный микрофон для переключения между музыкой и вызовами

        Благодаря встроенному микрофону можно легко переключаться между режимами разговора и прослушивания музыки, чтобы всегда оставаться на связи.

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Цветное блестящее покрытие — стильное решение и надежная защита

        Высококачественное цветное глянцевое покрытие смотрится стильно и обеспечивает дополнительную защиту от повреждений.

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Мощные излучатели обеспечивают чистый звук и насыщенный бас

        Компактные наушники-вкладыши Philips Vibes с мощными излучателями и удобной посадкой обеспечивают чистый звук и мощные басы.

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка для комфортной посадки

        Эргономичная овальная звуковая трубка обеспечивает максимально комфортную посадку, подстраиваясь под форму уха.

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Идеальное прилегание к ушной раковине позволяет блокировать внешние шумы

        Ультракомпактные наушники с удобной посадкой полностью заполняют ушную раковину и заглушают внешние звуки.

        Прочный сгиб кабеля повышает прочность и удобство подключения

        Мягкий резиновый сгиб предотвращает повреждение контактов при многократном сгибании кабеля и продлевает срок службы наушников.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Насадки
          3 размера: S, M, L

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Звук

          Диафрагма
          ПЭТ
          Диапазон частот
          11–22 000  Гц
          Звуковая катушка
          Медь
          Чувствительность
          105  дБ
          Диаметр излучателя
          8,6  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          20  мВт
          Сопротивление
          16  Ом
          Акустическая система
          Закрытая

        • Подключения

          Подключение кабеля
          2 параллельных кабеля, симметричное подключение
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Хромированный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,127  кг
          GTIN
          2 69 25970 71009 5
          высота
          6  см
          Длина
          18,1  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,088  кг
          ширина
          8,1  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,14  кг
          GTIN
          1 69 25970 71009 8
          высота
          13,9  см
          Длина
          37,5  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          0,828  кг
          ширина
          17,9  см

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба
          Глубина
          2,7  см
          EAN
          69 25970 71009 1
          Вес брутто
          0,027  кг
          высота
          17,3  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,014  кг
          ширина
          5  см

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