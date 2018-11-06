Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
SHE4305WT/00
12,2-мм излучатели, закрытое оформление
Вкладыши
Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.
Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
4.8
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
HOPER420
06/11/2018
Україна
Наушники - сказка! Просто песня!
Лучшие наушники бюджетной ценовой категории! По качеству звучания могут сравниться со многими более дорогими моделями наушников именитых брендов. Хорошая звукоизоляция. Дизайн наушников так же впечатляет. Выглядят "дорого" и аккуратно. В ушах сидят чётко и удобно. 9.9 из 10 (⁰ᴗ⁰)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305BK Наушники с микрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305BK Наушники с микрофоном
Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305BK Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305BK Навушники з мікрофоном
AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305WT Навушники з мікрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHE4305WT Навушники з мікрофоном