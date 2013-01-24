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    Наушники с микрофоном

    SHE4305WT/00
    Общая оценка / 5
    • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.
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      Наушники с микрофоном

      SHE4305WT/00
      Общая оценка / 5

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

      Наушники с микрофоном

      BASS+. Почувствуйте мощность звука.

      Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        BASS+. Почувствуйте мощность звука.

        • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
        • Вкладыши
        Мощные 12,2-мм излучатели

        Мощные 12,2-мм излучатели

        Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

        Эргономичный дизайн для максимального комфорта

        Эргономичный дизайн для максимального комфорта

        Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Комфортная и надежная посадка

        Комфортная и надежная посадка

        Благодаря особому компактному дизайну наушники обеспечивают комфортную посадку: они плотно прилегают к ушам и не выпадают.

        Отличная звукоизоляция

        Отличная звукоизоляция

        Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Насладитесь глубокими и мощными басами

        Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Белый

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          ПЭТ
          Тип магнита
          Неодимовый
          Звуковая катушка
          CCAW
          Чувствительность
          107  дБ
          Диаметр излучателя
          12,2  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          30  мВт
          Сопротивление
          32  Ом
          Диапазон частот
          9—23 000  Гц

        • Подключения

          Подключение кабеля
          симметричное
          Длина кабеля
          1,2  м
          Разъем
          3,5  миллиметра
          Покрытие разъема
          Никелированный

        • Внутренняя упаковка

          Вес брутто
          0,182  кг
          GTIN
          2 69 25970 71338 6
          высота
          10,5  см
          Длина
          18  см
          Вес нетто
          0,039  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,143  кг
          ширина
          8,2  см

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,76  кг
          GTIN
          1 69 25970 71338 9
          высота
          24,8  см
          Длина
          38  см
          Вес нетто
          0,312  кг
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес упаковки
          1,448  кг
          ширина
          18,1  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          2,5  см
          EAN
          69 25970 71338 2
          Вес брутто
          0,0496  кг
          высота
          17,5  см
          Вес нетто
          0,013  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,0366  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          9,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          2,8  см
          высота
          8  см
          Вес
          0,0117  кг
          ширина
          3  см

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