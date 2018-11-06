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Все серии

  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.
  • BASS+. Почувствуйте мощность звука.

Наушники с микрофоном

SHE4305WT/00

4.8
| (6) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.
Посмотреть все преимущества

BASS+. Почувствуйте мощность звука.

  • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление

  • Вкладыши

Мощные 12,2-мм излучатели

Мощные 12,2-мм излучатели

Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

Эргономичный дизайн для максимального комфорта

Эргономичный дизайн для максимального комфорта

Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
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4.8

из 5

6

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

06/11/2018

Україна

Україна

Наушники - сказка! Просто песня!

Лучшие наушники бюджетной ценовой категории! По качеству звучания могут сравниться со многими более дорогими моделями наушников именитых брендов. Хорошая звукоизоляция. Дизайн наушников так же впечатляет. Выглядят "дорого" и аккуратно. В ушах сидят чётко и удобно. 9.9 из 10 (⁰ᴗ⁰)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305BK Наушники с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305BK Наушники с микрофоном

11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305BK Навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305BK Навушники з мікрофоном

10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305WT Навушники з мікрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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