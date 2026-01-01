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Больше не доступен

Детские наушники

SHK1030/00

Разработано специально для детей

Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание.

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Регулируемый размер специально для детей и ограничение максимальной громкости

Разработано специально для детей

  • Накладные

  • Синий с зеленым

Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

Ограничение максимальной громкости до 85 дБ для безопасного прослушивания музыки

Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

Технические характеристики

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