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Больше не доступен
SHK1030/00
Разработано специально для детей
Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание.
Накладные
Синий с зеленым
Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.
Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.
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