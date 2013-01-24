Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Разработано специально для детей
Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано специально для детей
Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах
Разработано специально для детей
Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано специально для детей
Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах
Детские наушники
Цена магазина Philips
Итого:
Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.
Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.
Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.
Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.
Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.
Оголовье из нержавеющей стали выдержит любые испытания, которые придумает ваш ребенок.
Звук
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия