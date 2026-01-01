Ограничение максимальной громкости до 85 дБ для безопасного прослушивания музыки

Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.