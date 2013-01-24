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    Детские наушники

    SHK1030/00
    Общая оценка / 5
    • Разработано специально для детей Разработано специально для детей Разработано специально для детей
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      Детские наушники

      SHK1030/00
      Общая оценка / 5

      Разработано специально для детей

      Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

      Детские наушники

      Разработано специально для детей

      Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

      Разработано специально для детей

      Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

      Детские наушники

      Разработано специально для детей

      Чтобы ваши дети всегда могли наслаждаться любимыми мелодиями, компания Philips разработала специальные наушники SHK1030 с регулируемым размером. Оптимальная посадка и ограничение звука до 85 дБ обеспечивают безопасное прослушивание. Узнать обо всех преимуществах

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        Детские наушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Разработано специально для детей

        Регулируемый размер специально для детей и ограничение максимальной громкости

        • Накладные
        • Синий с зеленым
        Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

        Удобное регулируемое оголовье для растущих детей

        Удобное оголовье можно полностью регулировать, что обеспечивает удобную посадку для детей любого возраста.

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают хорошо сбалансированное звучание

        Неодим является наилучшим материалом для создания сильного магнитного поля, что улучшает чувствительность звуковой катушки, усиливает низкие частоты и обеспечивает качественное сбалансированное звучание.

        Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

        Мягкие амбушюры обеспечивают надежную и удобную посадку

        Чашки наушников имеют мягкие насадки из вспененного материала для максимально комфортной и надежной посадки.

        Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

        Ультралегкое оголовье для максимального комфорта

        Тонкое ультралегкое оголовье обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном прослушивании в течение нескольких часов. Наушники настолько удобны, что ребенок может даже совсем забыть о них.

        Ограничение максимальной громкости до 85 дБ для безопасного прослушивания музыки

        Наушники для детей настроены на ограничение громкости до 85 дБ, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок слушает музыку с безопасным уровнем громкости.

        Прочное оголовье из нержавеющей стали выдержит любые испытания

        Оголовье из нержавеющей стали выдержит любые испытания, которые придумает ваш ребенок.

        Технические характеристики

        • Звук

          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          10 - 24 000  Гц
          Сопротивление
          32  Ом
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Чувствительность
          106  дБ

        • Размеры упаковки

          Глубина
          5,5  см
          Вес брутто
          0,0853  кг
          Высота
          20,5  см
          Вес нетто
          0,0436  кг
          Вес упаковки
          0,0417  кг
          Ширина
          19,8  см
          EAN
          87 12581 44857 8
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Оба

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          0,45  кг
          Высота
          25,5  см
          Длина
          20,8  см
          Вес нетто
          0,1308  кг
          Вес упаковки
          0,3192  кг
          Ширина
          18,5  см
          EAN
          87 12581 44861 5
          Количество потребительских упаковок
          3

        • Габариты изделия

          Глубина
          5,5  см
          Высота
          13  см
          Вес
          0,0436  кг
          Ширина
          13  см

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