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Больше не доступен
SHL3000RD/00
Мощный звук
Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились.
С управлением, как у DJ-наушников
Красные
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
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