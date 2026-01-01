Мощный звук

Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились.