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Больше не доступен

Наушники с оголовьем

SHL3000RD/00

Мощный звук

Насыщенный звук и глубокие басы благодаря предельно допустимой мощности 1000 мВт и 32-мм излучателям с неодимовыми магнитами. Мягкие поворачивающиеся амбушюры обеспечивают комфортную посадку. Невероятные впечатления от прослушивания музыки, куда бы вы ни отправились.

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с управлением, как у DJ-наушников

Мощный звук

  • С управлением, как у DJ-наушников

  • Красные

Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

Технические характеристики

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