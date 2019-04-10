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Больше не доступен

Наушники с оголовьем

SHL3000WT/00

3

| (1) Отзыв

Мощный звук

Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу.

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С управлением, как у DJ-наушников

Мощный звук

  • С управлением, как у DJ-наушников

  • Белый

Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

Плоская складная конструкция для удобства использования в поездках

32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

Технические характеристики

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Отзывы

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3.0

из 5

1

Отзыв

5
4
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Качество не подтвердилось

Бассы хорошие, но через 3 месяца перестали работать, обрыв шнура.

Этот отзыв про SHL3000WT Headband headphones

Этот отзыв про SHL3000WT Headband headphones

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