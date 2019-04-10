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Больше не доступен
SHL3000WT/00
Мощный звук
Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу.
С управлением, как у DJ-наушников
Белый
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
3.0
из 5
1
Отзыв
Vadukr
10/04/2019
Україна
Качество не подтвердилось
Бассы хорошие, но через 3 месяца перестали работать, обрыв шнура.
Этот отзыв про SHL3000WT Headband headphones
Этот отзыв про SHL3000WT Headband headphones