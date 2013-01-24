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Мощный звук
Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах
Мощный звук
Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Мощный звук
Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с оголовьем
Цена магазина Philips
Итого:
Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.
Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.
Звук
Подключения
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Габариты изделия