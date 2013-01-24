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    Наушники с оголовьем

    SHL3000WT/00
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук Мощный звук Мощный звук
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      Наушники с оголовьем

      SHL3000WT/00
      Общая оценка / 5

      Мощный звук

      Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      Мощный звук

      Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с оголовьем

      Мощный звук

      Наушники Philips SHL3000WT/00 отличает мощный звук и глубокие басы. Благодаря мягким поворачивающимся амбушюрам вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки на ходу. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с оголовьем

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук

        С управлением, как у DJ-наушников

        • С управлением, как у DJ-наушников
        • Белый
        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Регулируемые чашки и оголовье для идеальной посадки

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        Мягкие амбушюры для комфорта даже при долгом прослушивании

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        32-мм излучатель обеспечивает мощное и динамичное звучание

        Кабель длиной 1,2 метра идеально подходит для использования на улице

        Идеальная длина кабеля, позволяющая разместить аудиоустройство в нужном вам месте.

        Закрытая конструкция гарантирует надежную звукоизоляцию

        Закрытая конструкция этих наушников Philips гарантирует надежную звукоизоляцию.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          20–20 000  Гц
          Сопротивление
          24 Oм
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          1000 мВт
          Чувствительность
          106 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          двустороннее
          Разъем
          3,5  миллиметра

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Блистер
          Тип размещения на полке
          Подвес
          EAN
          69 23410 71586 6
          Количество изделий в упаковке
          1
          Глубина
          4,5  см
          Глубина
          1,8  дюйма
          Вес брутто
          0,234  кг
          Вес брутто
          0,516  фунта
          высота
          25,7  см
          высота
          10,1  дюйма
          Вес нетто
          0,311  фунта
          Вес нетто
          0,141  кг
          Вес упаковки
          0,205  фунта
          Вес упаковки
          0,093  кг
          ширина
          19,9  см
          ширина
          7,8  дюйма

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71586 3
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          3,748  фунта
          Вес брутто
          1,7  кг
          высота
          11,2  дюйма
          высота
          28,5  см
          Длина
          29,5  см
          Длина
          11,6  дюйма
          Вес нетто
          0,846  кг
          Вес нетто
          1,865  фунта
          Вес упаковки
          1,883  фунта
          Вес упаковки
          0,854  кг
          ширина
          21  см
          ширина
          8,3  дюйма

        • Габариты изделия

          Глубина
          1,6  дюйма
          Глубина
          4  см
          высота
          18,5  см
          высота
          7,3  дюйма
          Вес
          0,1405  кг
          Вес
          0,310  фунта
          ширина
          6,0  дюйма
          ширина
          15,2  см

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