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Больше не доступен

Наушники

SHL3160PP/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Динамичные и плотные басы

Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.

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Наушники в стиле DJ мониторного типа

Динамичные и плотные басы

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

32-мм излучатели для мощного и динамичного звучания

Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Регулируемые чашки наушников и оголовье для идеальной посадки

Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

Мягкие дышащие амбушюры для комфорта при длительном прослушивании

Технические характеристики

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
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07/11/2017

Україна

Україна

Мы всей семьей проверили на функциональность наушники и остались довольны

Несколько дней назад наушники SHL3160WT и остался очень доволен своему выбору. Качество звучания проверялось с помощью компьютера. Первые проверяли этот продукт мои детки. А их то обмануть вряд ли бы удалось. Меньший долго смотрел мультики с использованием наушников, чтобы не мешать старшему готовиться к школе. Второе, что сразу же отмечу, ребятам было удобно слушать воспроизведение тех же мультфильмов или музыку. Это говорит о хорошем дизайне наушников, им было комфортно прослушивать выбранное на компьютере. Старший еще и для плеера применял. В общем результат положительный.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3160WT Наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL3160WT Наушники

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