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Больше не доступен
SHL3160RD/00
Динамичные и плотные басы
Эти наушники в стиле DJ отличаются мощным звуком и глубокими басами. Благодаря поворачивающимся чашкам с мягкими амбушюрами вы получите невероятные ощущения от прослушивания музыки в дороге.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге эти наушники в стиле DJ легко складываются, гарантируя удобство переноски.
Высокомощные 32-мм излучатели обеспечивают кристально чистое, детальное и естественное звучание.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
straume2017
07/11/2017
Україна
Мы всей семьей проверили на функциональность наушники и остались довольны
Несколько дней назад наушники SHL3160WT и остался очень доволен своему выбору. Качество звучания проверялось с помощью компьютера. Первые проверяли этот продукт мои детки. А их то обмануть вряд ли бы удалось. Меньший долго смотрел мультики с использованием наушников, чтобы не мешать старшему готовиться к школе. Второе, что сразу же отмечу, ребятам было удобно слушать воспроизведение тех же мультфильмов или музыку. Это говорит о хорошем дизайне наушников, им было комфортно прослушивать выбранное на компьютере. Старший еще и для плеера применял. В общем результат положительный.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3160WT Наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL3160WT Наушники