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    Наушники с функцией шумоподавления

    SHL3850NC/00
    Общая оценка / 5
    • Больше звука без шумов Больше звука без шумов Больше звука без шумов
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      Наушники с функцией шумоподавления

      SHL3850NC/00
      Общая оценка / 5

      Больше звука без шумов

      Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с функцией шумоподавления

      Больше звука без шумов

      Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      Больше звука без шумов

      Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Наушники с функцией шумоподавления

      Больше звука без шумов

      Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с функцией шумоподавления

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        система Powerful Bass

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Компактная складная конструкция
        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мощных басов

        32-мм излучатели с неодимовыми магнитами для мощных басов

        Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают воспроизведение насыщенных басов.

        Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

        Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

        Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точное воспроизведение впечатляющего звука высокого качества.

        Плоская складная конструкция для удобства в поездках

        Плоская складная конструкция для удобства в поездках

        Плоская складная конструкция для удобства и портативности.

        Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

        Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

        Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диапазон частот
          10—22 000  Гц
          Сопротивление
          16 Ом
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          30 мВт
          Чувствительность
          105 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Подключение кабеля
          одностороннее
          Разъем
          3,5  миллиметра

        • Питание

          Bремя воспроизведения музыки
          40*  ч
          Время нахождения в режиме ожидания
          50 ч*
          Тип элемента питания
          Тип AAA

        Eco passport

        Свидетельством успеха Philips EcoVision является то, что компания включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Мы поддерживаем различные глобальные инициативы, такие как Глобальный договор ООН, который содержит 10 универсальных принципов в сфере прав человека и окружающей среды. Создавая экологичный дизайн, мы руководствуемся Программой повышения экологичности, чтобы показать, как использование продукта влияет на окружающую среду. Узнайте больше о Программе повышения экологичности. Узнайте подробнее о наших экостандартах

        • Упаковка
          Оптимизация упаковки также является пунктом Программы повышения экологичности Philips. Упаковка — первое, что видят покупатели, однако она не играет такой роли для экологии, как энергопотребление и используемые для производства материалы.

          • Картон: 0,00  г
          • Пластик: 67,00  г
          • Процентное содержание переработанного сырья: 0  %

        • Утилизация
          Мы разрабатываем такую упаковку, которую можно с легкостью утилизировать и переработать. Там, где это возможно, компания Philips использует вторично переработанный пластик и другие материалы. Мы также выступаем за применение материалов, пригодных для повторного использования.

          • Переработанные железосодержащие металлы: 0  %
          • Переработанные железонесодержащие металлы: 0  %
          • Переработанный пластик: 0  %

        • Вещества
          В соответствии с Программой повышения экологичности мы стараемся не использовать при производстве продуктов опасные вещества. В рамках инициативы EcoDesign мы изучаем альтернативные материалы, более экологичные и безопасные.

          • Не содержат ПВХ: Да
          • Бромированные огнестойкие добавки отсутствуют: Да
          • Не содержит ртуть: Да

        • Вес
          Уменьшение массы изделия. Эта задача также является частью Программы повышения экологичности Philips. Мы работаем над ней в рамках инициативы EcoDesign. Меньшая масса означает, что на производство изделия было затрачено меньше материалов и природных ресурсов. Это также упрощает транспортировку и утилизацию.

          • Вес продукта: 159,80  г
          • Вес аксессуаров: 0,00  г

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        Экопаспорт: обзор экологических характеристик наших продуктов

        Philips заботится об окружающей среде и обществе и придерживается строгих экологических стандартов при разработке продуктов.

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