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Больше не доступен

Наушники с функцией шумоподавления

SHL3850NC/00

Больше звука без шумов

Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения.

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система Powerful Bass

Больше звука без шумов

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Компактная складная конструкция

Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.

Плоская складная конструкция для удобства в поездках

Плоская складная конструкция для удобства в поездках

Плоская складная конструкция для удобства и портативности.

Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

Закрытое оформление блокирует шум для звуковой изоляции

Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точное воспроизведение впечатляющего звука высокого качества.

Технические характеристики

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