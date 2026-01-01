Технология шумоподавления ActiveShield™ снижает уровень шума до 97 %

Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.