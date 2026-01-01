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Больше не доступен
SHL3850NC/00
Больше звука без шумов
Погрузитесь в музыку с инновационной технологией активного шумоподавления ActiveShield™. Амбушюры уменьшают давление на уши и обеспечивают комфортное долгое ношение, а компактная складная конструкция гарантирует удобство переноски и хранения.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Компактная складная конструкция
Технология активного шумоподавления ActiveShield™ представляет собой два направленных назад микрофона, которые предназначены для блокировки низких частот. Технология улавливает окружающий звук и преобразует звуковую волну, устраняя внешний шум и полностью подавляя фоновые звуки.
Плоская складная конструкция для удобства и портативности.
Точно настроенные 32-мм излучатели с неодимовыми магнитами в сочетании с акустическим оформлением закрытого типа и накладными чашками обеспечивают точное воспроизведение впечатляющего звука высокого качества.
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