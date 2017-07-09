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Больше не доступен
SHL4400BK/00
Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
paliyok
09/07/2017
Україна
Отличный звук,за свои деньги
Хорошее чистое звучание.Легкие и удобные,не жмут в уши.Рекомендую к покупке.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL4400BK Наушники
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL4400BK Наушники