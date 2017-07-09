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Больше не доступен

Наушники

SHL4400BK/00

5

| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт

Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.

Посмотреть все преимущества

Компактная конструкция. Четкий звук.

Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/07/2017

Україна

Україна

Отличный звук,за свои деньги

Хорошее чистое звучание.Легкие и удобные,не жмут в уши.Рекомендую к покупке.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL4400BK Наушники

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL4400BK Наушники

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