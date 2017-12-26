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Все серии

  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание
  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание

Больше не доступен

Наушники с микрофоном

SHL4405WT/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность.
Посмотреть все преимущества

Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

Невероятно легкий корпус и мощное звучание

  • 32-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Накладные

  • Мягкие амбушюры

  • Компактно складываются

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

26/12/2017

Україна

Україна

Отличные наушники с шикарным звучанием

Всегда покупали наушники вакуумные, а мужу накладные. Решили в этот раз купить и мне накладные и я ни разу не пожалела. Во-первых, звук не сравнится с вакуумными, он в 1000 раз лучше. Во-вторых, дизайн мне очень нравится + они небольшие и легко помещаются в сумочку небольшую. В-третьих, есть микрофон, что дает возможность наслаждаться музыкой и если кто-то позвонит, нужно просто нажать на кнопочку микрофона и ответить на вызов. Я очень довольна, что выбор пал на них. Я получила то, что хотела и радуюсь каждый раз, когда слушаю в них музыку. А без музыки я никуда))) Рекомендую

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL4405WT Наушники с микрофоном

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHL4405WT Наушники с микрофоном

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