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Больше не доступен
SHL4405WT/00
32-мм излучатели, закрытая конструкция
Накладные
Мягкие амбушюры
Компактно складываются
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Eruity
26/12/2017
Україна
Отличные наушники с шикарным звучанием
Всегда покупали наушники вакуумные, а мужу накладные. Решили в этот раз купить и мне накладные и я ни разу не пожалела. Во-первых, звук не сравнится с вакуумными, он в 1000 раз лучше. Во-вторых, дизайн мне очень нравится + они небольшие и легко помещаются в сумочку небольшую. В-третьих, есть микрофон, что дает возможность наслаждаться музыкой и если кто-то позвонит, нужно просто нажать на кнопочку микрофона и ответить на вызов. Я очень довольна, что выбор пал на них. Я получила то, что хотела и радуюсь каждый раз, когда слушаю в них музыку. А без музыки я никуда))) Рекомендую
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL4405WT Наушники с микрофоном
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHL4405WT Наушники с микрофоном