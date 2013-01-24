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    Наушники с микрофоном

    SHL4405WT/00
    Общая оценка / 5
    • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание
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      Наушники с микрофоном

      SHL4405WT/00
      Общая оценка / 5

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Наушники с микрофоном

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Наушники с микрофоном

      Невероятно легкий корпус и мощное звучание

      Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах

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        Наушники с микрофоном

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Невероятно легкий корпус и мощное звучание

        Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

        • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
        • Накладные
        • Мягкие амбушюры
        • Компактно складываются
        32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

        32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

        Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

        Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

        Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

        Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Плоская складная конструкция для удобной переноски

        Плоская складная конструкция для удобной переноски.

        Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря одностороннему кабелю

        Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря одностороннему кабелю

        Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря одностороннему кабелю

        Изящная металлическая отделка

        Плоская конструкция оголовья и овальные металлические чашки наушников создают плавные линии и классическую форму.

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Закрытая
          Диафрагма
          Майларовый купол
          Сопротивление
          24 Oм
          Тип магнита
          Неодимовый
          Максимальная входная мощность
          40 мВт
          Чувствительность
          103 дБ
          Диаметр излучателя
          32 мм
          Звуковая катушка
          Медь
          Диапазон частот
          9–23 000 Гц

        • Подключения

          Длина кабеля
          1,2 м
          Разъем
          3,5 мм стерео
          Покрытие разъема
          Хромированное
          Подключение кабеля
          одностороннее

        • Внешняя упаковка

          Вес брутто
          1,12  кг
          GTIN
          1 69 25970 71139 2
          высота
          23,5  см
          Длина
          22,5  см
          Вес нетто
          0,468  кг
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес упаковки
          0,652  кг
          ширина
          21  см

        • Размеры упаковки

          Глубина
          3,5  см
          EAN
          69 25970 71139 5
          Вес брутто
          0,154  кг
          высота
          21  см
          Вес нетто
          0,078  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Блистер
          Вес упаковки
          0,076  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          3  см
          высота
          17  см
          Вес
          0,078  кг
          ширина
          14  см

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