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Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Невероятно легкие, поразительно мощные. Утонченные наушники Philips Flite Ultrlite обтекаемой формы созданы для тех, кто всегда в движении. Они воспроизводят чистый звук и имеют плоскую складную конструкцию, которая обеспечивает удобство и портативность. Узнать обо всех преимуществах
Наушники с микрофоном
Цена магазина Philips
Итого:
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать/запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.
Плоская складная конструкция для удобной переноски.
Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря одностороннему кабелю
Плоская конструкция оголовья и овальные металлические чашки наушников создают плавные линии и классическую форму.
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Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия