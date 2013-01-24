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Усиленные басы
Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах
Усиленные басы
Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Усиленные басы
Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах
Гарнитура для ПК
Цена магазина Philips
Итого:
Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук
Сверхмягкие амбушюры этих наушников Philips гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются. Регулируемое мягкое оголовье обеспечивает удобную посадку, не сдавливая голову
Вы можете самостоятельно выбрать дизайн чашек наушников из трех представленных вариантов или придумать собственный рисунок
Хотя мини-микрофон находится далеко от рта, благодаря высокой чувствительности он передает ваш голос необычайно четко
Акустически настроенные 40-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают сбалансированное звучание и мощные басы
Сверхмягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются. Регулируемое мягкое оголовье обеспечивает удобную посадку, не сдавливая голову
Аксессуары
Подключения
Комфорт
Дизайн
Звук
Звук, DJ-наушники
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки