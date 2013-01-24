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    Гарнитура для ПК

    SHM7110U/00
    Общая оценка / 5
    • Усиленные басы Усиленные басы Усиленные басы
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      Гарнитура для ПК

      SHM7110U/00
      Общая оценка / 5

      Усиленные басы

      Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

      Гарнитура для ПК

      Усиленные басы

      Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

      Усиленные басы

      Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

      Гарнитура для ПК

      Усиленные басы

      Эти наушники с оголовьем и высокочувствительным микрофоном обеспечивают сбалансированный звук и глубокие низкие частоты. Измените их внешний вид с помощью прилагаемых аксессуаров или создайте собственный дизайн. Они оснащены встроенным пультом для управления громкостью. Узнать обо всех преимуществах

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        Гарнитура для ПК

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        Усиленные басы

        Мягкие амбушюры для долгого прослушивания

        • Накладные
        • Белый
        Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

        Встроенный регулятор уровня громкости для быстрой настройки

        Удобный встроенный регулятор уровня громкости позволяет быстро подстраивать громкость или отключать звук

        Мягкие амбушюры для комфорта при долгом ношении

        Мягкие амбушюры для комфорта при долгом ношении

        Сверхмягкие амбушюры этих наушников Philips гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются. Регулируемое мягкое оголовье обеспечивает удобную посадку, не сдавливая голову

        3 готовых узора для чашек наушников и возможность создания своего дизайна

        Вы можете самостоятельно выбрать дизайн чашек наушников из трех представленных вариантов или придумать собственный рисунок

        Мини-микрофон с высокой чувствительностью

        Хотя мини-микрофон находится далеко от рта, благодаря высокой чувствительности он передает ваш голос необычайно четко

        40-мм излучатели для создания мощных басов

        Акустически настроенные 40-миллиметровые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают сбалансированное звучание и мощные басы

        Регулируемое мягкое оголовье для идеальной посадки и оптимального комфорта

        Сверхмягкие амбушюры гарантируют непревзойденный комфорт и не нагреваются. Регулируемое мягкое оголовье обеспечивает удобную посадку, не сдавливая голову

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Дополнительные аксессуары
          Адаптер 2 в 1

        • Подключения

          Длина кабеля
          2 м
          Разъем
          2 x 3,5 мм
          Тип кабеля
          Медь

        • Комфорт

          Регулировка громкости
          Да
          Выключение звука
          Да

        • Дизайн

          Стиль ношения
          Наушники с оголовьем

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          10—22 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          100 мВт
          Чувствительность
          97 дБ (1 кГц)
          Диаметр излучателя
          40 мм

        • Звук, DJ-наушники

          Тип
          Динамический

        • Внутренняя упаковка

          GTIN
          2 48 95229 11209 8
          Количество потребительских упаковок
          6
          Вес брутто
          1,622  кг
          высота
          20,5  см
          Длина
          42  см
          Вес нетто
          0,7086  кг
          Вес упаковки
          0,9134  кг
          ширина
          23,5  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 48 95229 11209 1
          Количество потребительских упаковок
          24
          Вес брутто
          7,658  кг
          высота
          45  см
          Длина
          49  см
          Вес нетто
          2,8344  кг
          Вес упаковки
          4,8236  кг
          ширина
          43,7  см

        • Размеры упаковки

          EAN
          48 95229 11209 4
          Глубина
          7,5  см
          Вес брутто
          0,2363  кг
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,1181  кг
          Вес упаковки
          0,1182  кг
          ширина
          19,5  см

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