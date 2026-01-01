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Больше не доступен

Стереонаушники

SHP1900/00

Легкие и комфортные

Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания

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Для музыки, компьютера, ТВ

Легкие и комфортные

  • 40-мм излучатели, закрытая конструкция

  • Полноразмерные

  • Легкое оголовье

Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

Легкое оголовье повышает уровень комфорта и надежность

Оголовье выполнено из легкого материала

2-х метровый кабель позволяет носить плеер в сумке

Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.

Технические характеристики

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