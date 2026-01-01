Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
SHP1900/00
Легкие и комфортные
Легкие, полноразмерные наушники для комфортного прослушивания
40-мм излучатели, закрытая конструкция
Полноразмерные
Легкое оголовье
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Оголовье выполнено из легкого материала
Идеальная длина кабеля, не ограничивающая свободу передвижения и выбора места, в котором будет расположено аудио устройство.
Отзывы