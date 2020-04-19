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  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ
  • Стереонаушники для ТВ

Больше не доступен

Наушники для ТВ

SHP2500/00

4.8
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Стереонаушники для ТВ
Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот.
Посмотреть все преимущества

Для телевизора

Стереонаушники для ТВ

  • Линейный регулятор громкости

  • Полноразмерные

Ухо закрывается полностью для оптимизации качества звучания

Полноразмерные чашки наушников Philips не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.

Удобные подушечки для уха повышают комфорт и улучшают характеристики басов

Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.

Идеальная длина для просмотра ТВ на расстоянии

Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/04/2020

Україна

Україна

Добротные и качественные наушники

Еще одним хорошим плюсом к качественному звуку является длинный провод.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ

05/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

07/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції.

Дуже зручно використовувати, бо навушники мають дріт довжиною 6 метрів.

Плюсы

Всі його функції.

Минусы

Під час довгого перебування в навушниках трохи відчувається тиск на голову.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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