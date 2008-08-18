Стереонаушники для ТВ
Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стереонаушники для ТВ
Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Стереонаушники для ТВ
Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стереонаушники для ТВ
Полноразмерные наушники для техники Hi-Fi и ТВ оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Наушники для ТВ
Итого:
Полноразмерные чашки наушников не только закрывают все ухо, что улучшает качество звучания, но также в них достаточно места для более крупного и эффективного излучателя.
Специальная форма и материалы высокого качества, используемые для изготовления амбушюр этих наушников от Philips, гарантируют максимальный комфорт за счет идеальной посадки. Они предотвращают утечку звука и улучшают характеристики низких частот. Форма амбушюр точно соответствует области вокруг уха.
Длинный кабель 6 м для подключения наушников к ТВ или аудио компонентам.
Отрегулируйте громкость на желаемый для Вас уровень без необходимости подходить к устройству-источнику звука.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Внутренняя упаковка
Внешняя упаковка
Размеры упаковки