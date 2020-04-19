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Музыка с телевизора
Комфорт при длительном ношении
Линейный регулятор громкости
4.8
из 5
5
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Aguna
19/04/2020
Україна
Добротные и качественные наушники
Еще одним хорошим плюсом к качественному звуку является длинный провод.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ
Анж80
05/04/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Якість і функцональність
Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Анатолій67
07/12/2021
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Виріб має чудові функції.
Дуже зручно використовувати, бо навушники мають дріт довжиною 6 метрів.
Плюсы
Всі його функції.
Минусы
Під час довгого перебування в навушниках трохи відчувається тиск на голову.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень
Для оптимальной высокой громкости звука рекомендуется подключать наушники к портам на передней панели системного блока компьютера.