Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот. Узнать обо всех преимуществах
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Дизайн
Размеры