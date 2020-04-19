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  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ
  • Великолепный звук для просмотра ТВ

Проводные наушники для ТВ

SHP2500/10

4.8
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Великолепный звук для просмотра ТВ
Полноразмерные наушники для HiFi оборудования и ТВ-систем оснащены акустическим отражателем, обеспечивающим качественное звучание низких частот.
Посмотреть все преимущества

Великолепный звук для просмотра ТВ

  • Музыка с телевизора

  • Комфорт при длительном ношении

  • Линейный регулятор громкости

Отличная посадка благодаря регулируемым оголовью и чашкам наушников

Полноразмерные чашки наушников для эффективной звукоизоляции

Особо длинный кабель (6 м) позволяет смотреть ТВ на расстоянии

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.8

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

19/04/2020

Україна

Україна

Добротные и качественные наушники

Еще одним хорошим плюсом к качественному звуку является длинный провод.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Наушники для ТВ

05/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Якість і функцональність

Незамінний для перегляду ТВ із навушниками, довгий шнур

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

07/12/2021

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Виріб має чудові функції.

Дуже зручно використовувати, бо навушники мають дріт довжиною 6 метрів.

Плюсы

Всі його функції.

Минусы

Під час довгого перебування в навушниках трохи відчувається тиск на голову.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SHP2500 Дротові навушники для ТВ/приміщень

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      Примечания

      1. Для оптимальной высокой громкости звука рекомендуется подключать наушники к портам на передней панели системного блока компьютера.