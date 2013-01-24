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    Стереонаушники

    SHP2700/10
    Общая оценка / 5
    • Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт Мощный звук, непревзойденный комфорт
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      Стереонаушники

      SHP2700/10
      Общая оценка / 5

      Мощный звук, непревзойденный комфорт

      Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Стереонаушники

      Мощный звук, непревзойденный комфорт

      Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

      Мощный звук, непревзойденный комфорт

      Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Стереонаушники

      Мощный звук, непревзойденный комфорт

      Невероятная передача басов — вот что отличает эти наушники. В каждой чашке имеется по 60 отверстий, которые обеспечивают движение воздуха для получения баса, а мягкая бархатная подушечка обеспечивает удобную посадку — это идеальные наушники для наслаждения качеством звучания музыки.

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        Стереонаушники

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Мощный звук, непревзойденный комфорт

        Технические характеристики

        • Звук

          Акустическая система
          Открытая
          Тип магнита
          Неодимовый
          Диапазон частот
          18 - 28 000  Гц
          Сопротивление
          32 Ом
          Максимальная входная мощность
          1500 мВт
          Чувствительность
          104 дБ
          Диаметр излучателя
          40 мм

        • Подключения

          Подключение кабеля
          Одностороннее
          Длина кабеля
          3 м
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Тип кабеля
          Бескислородная медь (OFC)

        • Аксессуары

          Адаптер
          3,5-6,3 мм

        • Размеры упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          10,7  см
          EAN
          69 23410 70685 7
          Вес брутто
          0,5199  кг
          высота
          24,5  см
          Вес нетто
          0,274  кг
          Количество изделий в упаковке
          1
          Вес упаковки
          0,2459  кг
          ширина
          19,5  см

        • Внешняя упаковка

          EAN
          87 12581 58430 6
          Вес брутто
          1,8099  кг
          высота
          23,1  см
          Длина
          33,8  см
          Вес нетто
          0,822  кг
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес упаковки
          0,9879  кг
          ширина
          20,6  см

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