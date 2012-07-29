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    Стереонаушники HiFi

    SHP3000/00
    Общая оценка / 5
    • Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка Динамический бас, комфортная посадка
      -{discount-value}

      Стереонаушники HiFi

      SHP3000/00
      Общая оценка / 5

      Динамический бас, комфортная посадка

      Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стереонаушники HiFi

      Динамический бас, комфортная посадка

      Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      Динамический бас, комфортная посадка

      Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Стереонаушники HiFi

      Динамический бас, комфортная посадка

      Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах

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        Стереонаушники HiFi

        Стереонаушники HiFi

        Итого:

        Динамический бас, комфортная посадка

        • Полноразмерные
        • Черный
        Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

        Автоматически регулируемые чашки позволяют отрегулировать наушники под вашу голову

        Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.

        Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

        Акустически настроенные 40-миллиметровые динамики для четкого сбалансированного звучания

        Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

        Полноразмерная конструкция гарантирует превосходную звукоизоляцию

        Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

        Дышащие перфорированные амбушюры минимизируют перегрев

        • Звук

          Акустическая система
          Полуоткрытая
          Диапазон частот
          20 - 20 000  Гц
          Тип магнита
          Неодимовый
          Чувствительность
          104  дБ
          Диаметр излучателя
          40  миллиметра
          Максимальная входная мощность
          100  мВт
          Сопротивление
          32  Ом

        • Подключения

          Длина кабеля
          3  м
          Покрытие разъема
          Хромированный
          Подключение кабеля
          одностороннее

        • Размеры упаковки

          EAN
          69 23410 71646 7
          Количество изделий в упаковке
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Глубина
          8,5  см
          Вес брутто
          0,321  кг
          высота
          22,5  см
          Вес нетто
          0,194  кг
          Вес упаковки
          0,127  кг
          Тип размещения на полке
          Оба
          ширина
          19,5  см

        • Внешняя упаковка

          GTIN
          1 69 23410 71646 4
          Количество потребительских упаковок
          3
          Вес брутто
          1,26  кг
          высота
          25  см
          Длина
          27  см
          Вес нетто
          0,582  кг
          Вес упаковки
          0,678  кг
          ширина
          20,8  см

        • Габариты изделия

          Глубина
          7,9  см
          высота
          18,8  см
          Вес
          0,188  кг
          ширина
          16,5  см

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