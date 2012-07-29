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Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Динамический бас, комфортная посадка
Благодаря легкой конструкции с мощными 40-мм излучателями с неодимовыми магнитами, автоматически регулируемым чашкам наушников и дышащим перфорированным амбушюрам модель SHP3000 станет вашим лучшим спутником для прослушивания музыки в помещении. Узнать обо всех преимуществах
Стереонаушники HiFi
Итого:
Автоматически регулируемые чашки наушников Philips отличаются эргономичной, подстраиваемой конструкцией и хорошей изоляцией звука. Чашки сами подстраиваются под форму вашей головы и не создают излишнего давления.
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